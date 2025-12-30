Habilitan terapia neonatal en Amambay

La unidad de terapia neonatal, solicitada durante años por la población del departamento de Amambay, fue inaugurada este martes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. La dependencia, que, según las autoridades sanitarias, ya empezó a funcionar, se encuentra en el Centro de Especialidades Juan Pablo II, ubicado en el barrio Obrero de la capital departamental.

Con la inauguración, se espera que los problemas de salud de alta complejidad en recién nacidos sean atendidos en la ciudad.

Es un gran avance, afirma ministra

La ministra María Teresa Barán, quien encabezó el acto de inauguración de la terapia neonatal en Pedro Juan Caballero, valoró el hecho como “un gran avance porque significa mejorar la calidad de vida de los recién nacidos que, hasta hoy, significaba largas horas de traslado hasta la capital o a otro lugar”.

“Tenemos personal capacitado, la mayoría de ellos son de la zona de Amambay”, agregó.

Terapia con capacidad para 6 pacientes

El viceministro de Salud, doctor Saúl Recalde, señaló que la unidad de cuidados intensivos neonatales tiene la posibilidad de atender a 6 pacientes actualmente, pero existe una proyección de alcanzar una capacidad para 8 pacientes, ya que se pretende adecuar el sistema de salud a los estándares preestablecidos en la materia..

La doctora Eliane Gamarra, jefa del servicio de terapia neonatal de Pedro Juan Caballero, expresó que la inauguración “es un sueño hecho realidad”. La profesional de salud señaló que el servicio se compone de 7 médicos y 18 enfermeros, cubriendo todos los turnos.

Agregó que también cuentan con infectólogo y cardiólogo pediátrico, además de cirujano infantil.

Siete nuevos puestos de salud

La ministra Barán también inauguró 7 unidades de salud familiar en el departamento de Amambay, 6 de ellas distribuidas en barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero y una en Bella Vista Norte.

Habilitar estas unidades es un sueño largamente acariciado”, dijo Barán.