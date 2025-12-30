La historia de Santiago cobra vida en el libro “Suenan los secretos de Santiago”

El evento se inició poco después de las 10:00 con la actuación de artistas locales, como Aylén Rojas, Los Hermanos Imaz y Guillermo Bolla, quienes ofrecieron números artísticos al público presente. Posteriormente, la docente Dora Cabral realizó una introducción sobre el contenido del libro “Suenan los secretos de Santiago”, escrito por Jorge Benítez Cabral y Stella Bogarín Frutos.

Destacó que la obra aborda la historia de la reducción jesuítica de Santiago Apóstol.

Al referirse al contenido del libro, se señaló que constituye una llamada y una invitación de los autores a toda la comunidad santiagueña para conocer los orígenes de Santiago, Misiones. Asimismo, se busca rescatar la identidad histórica del distrito y reconocer a los ancestros de los santiagueños, caracterizados por una marcada tranquilidad y apego a sus raíces.

Según explicó Jorge Benítez, la obra literaria, que lleva el sello de la Editorial El Lector, abarca un amplio período histórico. El trabajo se inicia en los orígenes mismos de la reducción jesuítica, entre los años 1632 y 1635, y se extiende hasta finales del siglo XVIII, brindando un recorrido documentado por un período fundamental de la historia regional.

Al finalizar el acto de presentación, la escritora Stella Bogarín manifestó su satisfacción por el interés, el entusiasmo y la calidez demostrados por el público santiagueño. Señaló que los asistentes siguieron atentamente los datos expuestos sobre el contenido del libro y realizaron preguntas sobre aspectos históricos que desconocían, evidenciando un marcado interés por la temática abordada.

También destacó la presencia de Juan Osorio Dávalos, poblador de Pilar, quien se enteró del evento a través de una publicación del diario ABC Color. Se trata de una persona interesada en la historia jesuítica, según explicó.

“Se sintió esa sensibilidad y ese calor humano en el acto, sobre todo porque la gente pudo conocer las raíces de Santiago y de todos aquellos que nos precedieron y dejaron huellas que hasta hoy perduran”, expresó Bogarín.

