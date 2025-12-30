Tribunal condena a 16 años de cárcel a mujer que asesinó a su madre en Paraguarí

El Tribunal de Sentencia presidio por el magistrado Pedro Nazzer, y sus miembros titulares Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Antonio Benítez, condenó a 16 años de cárcel a Lorena Beatriz Verón Giménez(25), funcionaria policial con destino en el Departamento de Identificaciones de la Oficina Regional Paraguarí.

En los alegatos finales presentados por el agente fiscal Alfredo Ramos Manzur, de la Unidad Penal N.º III de la Fiscalía Regional de Paraguarí, se atribuye la responsabilidad penal a Lorena Beatriz Verón Giménez, considerada autora de los hechos punibles de homicidio doloso y violencia familiar.

La condenada deberá cumplir su reclusión en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Emboscada hasta el año 2041.

En la misma causa, el Ministerio Público solicitó la absolución de culpa y pena a la médica de profesión María Laura Verón Giménez, 29 años.

El representante en sus alegatos finales señaló que durante el juicio no se logró comprobar la existencia del hecho punible que se le atribuya, conforme a los elementos probatorios analizados en el proceso.

Antecedentes de los hechos

El homicidio doloso y violencia familiar conmocionó a la comunidad de la Compañía Costa Primera, de la ciudad de Paraguarí, tras la muerte de Giménez Vda. de Verón. El hecho había ocurrido el 12 de julio de 2022.

De acuerdo con la relación fáctica expuesta por el Ministerio Público, los hechos se produjeron alrededor de las 14:00, tras una discusión familiar entre la víctima y sus hijas, en el domicilio ubicado en la Compañía Costa Primera.

La Fiscalía sostiene que la conducta atribuida a la acusada resulta jurídicamente reprochable, en atención a la protección del derecho a la vida garantizado por el Código Penal paraguayo.

En la misma causa, el Ministerio Público solicitó la absolución de culpa y pena para María Laura Verón Giménez, al considerar que durante el juicio no se logró comprobar la existencia del hecho punible que se le atribuía, conforme a los elementos probatorios analizados en el proceso.

Denuncia de vecinas fue fundamental

La víctima fatal, tras la agresión que sufrió en su casa, fue auxiliada por las hijas hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde se había expedido supuesta causa de muerte infarto agudo del miocardio.

Sin embargo, dos vecinas de dicha compañía, tras conocerse el fallecimiento de la mujer, Nilda Maribel Agüero Benítez (26) y Agustina Rolón Saldívar (25), fueron hasta la comisaría local a denunciar que esta tarde se encontraban en sus viviendas y repentinamente escucharon gritos de auxilio de la víctima y pidieron se investigue el caso, porque aseguran haber escuchado gritos, se acercaron y vieron que estaban levantando del suelo a la víctima y luego la socorrieron hasta el hospital.

El fiscal Manzur en ese entonces había ordenado retirar el cuerpo del velatorio y fue trasladado a la morgue judicial en Asunción.

En dicha ocasión la patóloga forense, Dra. Carolina Bernal, había diagnosticado probable causa de muerte “Show hipovolémico secundario a traumamisto de tórax cerrado”. La lectura definitiva de la condena se dará a conocer el próximo 7 de enero de 2026.

El fiscal Ramos Manzur dijo que está conforme con lo que dispuso el Tribunal de Sentencia con lo que se cierra el caso del hecho que conmovió a la comunidad.