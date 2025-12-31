Concepción: pequeños productores cierran el año con buenas ventas

Este miércoles se realiza la última feria del año en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, allí los integrantes de la asociación ofrecen frutas, verduras, hortalizas, comidas típicas, carne de cerdo, gallina casera, entre otros. Desde temprano los clientes iban llegando a la céntrica plaza para realizar sus compras de fin de año.

Según dijo la presidenta de la nucleación, Ninfa Saldívar, que haciendo un balance del lo que este año que culmina, se puede asegurar que fue un año bastante positivo para los asociados.

Si bien se tuvo semanas donde las ventas no fueron muy buenas, en líneas generales se lograron importantes ingresos para las familias campesinas.

Lea más: Mercado 4: poco movimiento y bajas ventas golpean a vendedores

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con relación a las ventas en los días previos a la Navidad, aseguró que comercializaron casi todos sus productos, especialmente frutas y verduras, además de las carnes de oveja, cerdo y gallina casera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Local propio<b> </b>

Quienes forman parte de esta asociación son pequeños productores de comunidades rurales del distrito de Concepción. Poseen mesas, sillas, toldos, entre otros elementos que utilizan cada vez que realizan la feria.

Todo eso lo guardan en un local alquilado y el deseo de los feriantes es contar con un local propio para guardar sus pertenencias y dejar de pagar por ello como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.

Esperan que en el año 2026 puedan lograr con ayuda de las autoridades un local propio.