Mercado 4: poco movimiento y bajas ventas golpean a vendedores

Vendedores del Mercado 4 atraviesan un cierre de año marcado por la baja afluencia de compradores y una fuerte caída en las ventas, situación que obliga a muchos comerciantes a permanecer durante toda la madrugada en sus puestos con la esperanza de lograr algún ingreso.

Benicia Peralta, una de las vendedoras del tradicional centro comercial, lamentó el escaso movimiento registrado en las últimas semanas. “Se cierra este año y está muy difícil, no hay movimiento. Con estas lluvias la gente no se moviliza. Poca venta hay este año”, expresó.

En una situación similar se encuentra Margarita Ávalos, quien llega desde la ciudad de Areguá para ofrecer productos agrícolas. “Vamos a amanecer buscando vender algo, ¿qué vamos a hacer? Vendo de todo: choclo, poroto manteca. Casi nada el movimiento, muy poco. En esta época antes se vendía mucho el choclo y ahora nada. Parece que esta vez la gente guarda su plata”, relató.

Ventas cayeron hasta un 50% respecto al año pasado

Otros comerciantes coinciden en que la realidad actual dista mucho de años anteriores. María Clara Candia señaló que la venta es “muy escasa” y atribuyó la caída al alto costo de vida. “No es más como antes. Se está terminando la tradición de venir al mercado, la vida está muy cara ahora”, manifestó.

Por su parte, Agustina Alfonso calificó el año como “pésimo” para el sector y apuntó a la creciente competencia en plataformas digitales como otro factor que afecta al comercio tradicional. “Bajó bastante la venta, no es como los años anteriores. Ahora tenemos mucha competencia en las redes sociales, gente que ofrece sus productos”, sostuvo.

Según estimaciones de los propios vendedores, las ventas en el Mercado 4 registraron una caída de hasta el 50% en comparación con el año pasado, reflejando un panorama complicado para cientos de familias que dependen del comercio diario en uno de los principales centros de abastecimiento de la capital.