Municipales 2026 medirán fuerzas rumbo al 2028, afirma Arrechea

En conversación con ABC Color, Arrechea explicó que dentro del movimiento Honor Colorado existen dos sectores que mantienen conversaciones permanentes. Por un lado, el sector que él lidera junto al gobernador Richard Ramírez (ANR arrecheista) y, por otro, el encabezado por el senador Derlis Maidana (ANR – HC), acompañado por Michel Flores, consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Señaló que estos diálogos permiten avanzar positivamente hacia la unidad denominada concordia.

El parlamentario destacó que ambos equipos cuentan con intendentes, concejales municipales y presidentes de seccionales coloradas en distintos distritos. Afirmó que dentro de Honor Colorado existe entendimiento interno y que también se mantienen conversaciones con referentes del movimiento Añetete en algunos lugares, con el objetivo de lograr una unidad total dentro de la familia del Partido Colorado y evitar confrontaciones innecesarias.

“En Santiago ya se llegó a un acuerdo para contar con un solo candidato, que en este caso será el presidente de Seccional, Óscar Cuenca. En Santa Rosa, Misiones, también se podría llegar a una candidatura única, lo que permitiría evitar el desgaste de una interna”, manifestó Arrechea, al referirse a los avances logrados en algunos distritos del departamento.

Asimismo, señaló que las conversaciones entre la dirigencia colorada de Misiones apuntan a definir el sistema o mecanismo de selección de candidaturas. Explicó que el electorado actual es muy crítico y exigente, por lo que ya no se pueden improvisar postulaciones. Indicó que se buscan figuras nuevas, potables y atractivas para captar el respaldo ciudadano, y que en un plazo de diez días podrían definirse totalmente las candidaturas.

Arrechea detalló que los precandidatos acordaron someterse a dos o tres encuestas impulsadas por el comando departamental del Partido Colorado. Añadió que cada equipo también podrá realizar su propia medición a través de la encuestadora que elija, para luego cruzar los datos y obtener un promedio. En caso de empate, se analizará hacia dónde se inclina la dirigencia distrital.

Finalmente, el diputado mencionó que en algunos distritos existen candidatos que, aun si no resultan electos, manifiestan su intención de continuar hasta el final. Señaló que esto es algo natural en la etapa previa, pero advirtió que quienes no respeten las reglas establecidas no recibirán el apoyo del movimiento.

Remarcó que las municipales del 2026 serán una prueba de fuego y la antesala del 2028, y que, si el Partido Colorado logra aumentar la cantidad de intendencias, se fortalecerá la posibilidad de continuar en el gobierno nacional.