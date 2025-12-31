Sufrimiento de cada año: bus varado en el barro en Alto Paraguay

La unidad del transporte público, perteneciente a la empresa San Juan, partió desde la estación de buses en la capital del país el día lunes alrededor de las 19:00, en su horario habitual. En su interior viajaban varios pasajeros con el deseo de llegar a estas comunidades del Alto Paraguay para pasar la fiesta de fin de año en compañía de sus familiares.

Lea más: Pasajeros del transporte público varados en el Chaco

El destino final era Fuerte Olimpo, donde debería haber llegado de no producirse lluvias en la mañana del martes, pasadas las 10 horas. Sin embargo, las precipitaciones dispersas que se produjeron a lo largo de los 140 kilómetros de camino de tierra hicieron que el colectivo transitara con mucha dificultad.

Aun así, logró llegar hasta la localidad de Toro Pampa, distante 75 kilómetros de la ruta bioceánica; posteriormente faltaban otros 65 kilómetros para llegar hasta la capital departamental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dentro de la unidad se encontraban aún varios pasajeros, cuando fueron sorprendidos de nuevo por un pequeño aguacero, lo suficiente para evitar que el colectivo pudiera llegar a su destino inicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El transporte público quedó a 30 kilómetros de Fuerte Olimpo; en tanto, los pasajeros fueron rescatados por sus familiares y amigos a bordo de vehículos todo terreno, pudiendo así completar la odisea, esta vez por suerte solo en casi 24 horas, a diferencia de otros acontecimientos similares, donde los días de angustia fueron mayores.

Lea también: Acostumbradas odiseas en precarios caminos del Alto Paraguay

Entre el sábado y domingo, cuando casi no se produjeron lluvias, se pudieron aprovechar los viajes del transporte público provenientes desde la capital del país hacia diferentes comunidades del departamento y viceversa.

Es más, en Fuerte Olimpo, atendiendo la alta demanda de pasajes, se duplicaron las unidades que llegaron al lugar y que volvían a regresar de manera presurosa, precisamente antes de que se produjeran las precipitaciones.

Esta situación permitió que la gran mayoría de las personas provenientes de otros lugares pudiesen haber llegado junto a sus seres queridos; otros tantos salían también del departamento para llegar a sus hogares ubicados en otras regiones del país.

Los pasajeros varados en el transporte público pudieron ser rescatados a tiempo, por lo que de seguro esta noche podrán brindar con sus familias para recibir al nuevo año.