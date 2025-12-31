Recomendaciones de Prefectura Naval para un verano seguro

La Armada Paraguaya presentó este miércoles la campaña Verano Seguro 2026, con la que buscan concienciar a los bañistas, buscando prevenir, educar y asistir a las personas que utilicen las aguas, especialmente, para un fin recreativo.

“La campaña Verano Seguro 2026 implica un despliegue importante de medios de toda la Armada Paraguaya en todas las áreas, pero sobre todo, en las que son de dominio público y que son utilizadas para fines recreativos por la ciudadanía”, manifestó Óscar Chamorro, Prefecto General Naval Contralmirante.

Entre los lugares más importantes están el Lago de Itaipú, la playa y lugares adyacentes de la Costanera de Hernandarias, todas las playas de la ciudad de Encarnación, de la ciudad de Carmen del Paraná, así como todas el área Metropolitana de Asunción, en el uso recreativo de sus aguas.

En otro momento explicó: “El enfoque principal durante esta campaña está apuntado a dos grupos. Primero están los bañistas, que usan el agua para un fin recreativo y segundo, para quienes utilizan las embarcaciones deportivas, que no son para pescar, sino para utilizar el espejo de agua de forma recreativa”.

Recomendaciones para los bañistas

Elegir horarios seguros: Bañarse antes de las 11:00 y después de las 16:00.

Protección personal y consumo responsable: Usar protector solar y replicarlo cada dos horas. Utilizar gorras, lentes de sol y ropa liviana. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el baño.

Hidratación constante: Beber agua frecuentemente, aunque no tenga sed.

Respetar las señalizaciones: Obedecer banderas, carteles y advertencias. No ingresar a zonas prohibidas o peligrosas.

No ingresar al agua solo: Bañarse siempre acompañado y los niños deben estar bajo supervisión constante.

Precaución en ríos y lagos: Evitar zambullidas, pues puede haber troncos, piedras o desniveles. Prestar atención a corrientes, remolinos y cambios bruscos de profundidad.

Cuidado del ambiente: No arrojar basura. Respetar la fauna y flora del lugar.

Equipos a tener en cuenta en una navegación fluvial

Chalecos salvavidas para todos los tripulantes.

Cordón de apagado de emergencia.

Reflecto de luz

Extintores multipropósito, hacha y balde con arena.

Aros salvavidas con luz estroboscópica que se activa con el agua.

Aros salvavidas con señales fumígenas de funcionamiento automático con su respectiva rabiza flotante.

El Prefecto General Naval Contralmirante señaló que va a estar habilitado el número (0982) 164-173 para atender a todas las emergencias que se puedan presentar.

“Estas recomendaciones apuntan a tener presente la prevención, la educación, entendiendo que si no aplicamos estas medidas básicas de seguridad nos exponemos a riesgos que se pueden lamentar, y finalmente la asistencia, para proteger la vida humana”, finalizó.