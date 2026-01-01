Accidentes mortales y violencia familiar marcan el inicio del año en San Pedro

Desde las primeras horas del nuevo año, Policía Nacional, la Fiscalía bomberos voluntarios y personal de salud registraron intensa actividad, principalmente a raíz de siniestros viales ocurridos sobre la Ruta PY11.

Alrededor de las 05:00, se produjo un accidente de tránsito en la compañía Costa Pucú de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, inmediaciones de la Penitenciaría Regional de San Pedro, que involucró a un automóvil y una motocicleta.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet blanco guiado por Francisco Ferreira Caballero (51 años), quien viajaba con su hija menor de 14 años; ambos resultaron ilesos. El conductor dio positivo a un alcotest y quedó aprehendido por disposición fiscal.

La motocicleta, de la marca Kenton, era conducida por Rolando Ramírez Lucena (37), quien iba acompañado por el menor Rusbel Fabián Pavón Ramírez (16), quien falleció posteriormente en el hospital a consecuencia de las heridas sufridas.

Los vehículos quedaron incautados y el conductor del automóvil permanece a disposición de la Justicia.

Otro choque mortal en Santa Rosa del Aguaray

La Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray informó sobre otro accidente mortal ocurrido a la 01:30 sobre la Ruta PY11, en el kilómetro 85, en la zona de Juana María de Lara.

El siniestro involucró a una motocicleta Kenton guiada por Adilson Torres Mareco (18), quien perdió la vida en el lugar; y un automóvil Chevrolet conducido por Aldo Javier Franco López (23), quien resultó ileso y fue aprehendido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia al volante, especialmente ante el alto consumo de alcohol, y advirtieron que los controles policiales continuarán durante los primeros días del año.

Detenciones por violencia familiar

En el marco de los operativos de inicio de año, la Policía también reportó detenciones de personas con órdenes de captura por violencia familiar.

En Santa Rosa del Aguaray fue detenido Blas Richard Martínez Morínigo (32) en cumplimiento de una orden fiscal vigente.

Asimismo, en el asentamiento Felipe Osorio de Jaguareté Forest fue aprehendido Leni Martínez Rojas (30), requerido por la Justicia en una causa por violencia familiar.