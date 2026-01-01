Regreso seguro: recomendaciones de Salud para volver a casa tras las fiestas

Debido a la importante cantidad de personas que viajan al interior del país para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares, el Ministerio de Salud Pública insta a la ciudadanía a tener en cuenta algunas recomendaciones de precaución para que el regreso a los hogares sea seguro y tranquilo.

Desde la cartera sanitaria, se proponen estrategias de prevención para disminuir el número de lesionados y de decesos, enfatizando el uso del cinturón de seguridad o casco, según el tipo de transporte, así como el respeto a las señales de tránsito.

A los usuarios de las vías en general, recomiendan:

No circular a excesiva velocidad.

No conducir estando cansado o con sueño.

No conducir de ninguna manera bajo los efectos del alcohol o sedantes.

No utilizar el celular mientras se maneja el vehículo.

Implementar las medidas de protección establecidas: cinturón de seguridad para todos los pasajeros y sillitas adecuadas para los niños; cascos, materiales reflexivos, etc.

Respetar los semáforos, así como las indicaciones de los agentes del orden y las señales del tránsito.

Controlar el buen funcionamiento del vehículo: luces adecuadas, frenos, llantas; realizar un mantenimiento mecánico antes de viajar; portar con balizas, extintores, ruedas de auxilio, botiquín de primeros auxilios.

Tener en la billetera, el nombre y el número telefónico de una persona a quien contactar en caso de que ocurra algún percance.

Al circular en las rutas, mantener las luces encendidas.

Conservar siempre la prudencia en las maniobras a realizar mientras se conduce.

Estacionar adecuadamente: en las rutas, sobre las banquinas, y colocar obligatoriamente elementos de señalización.

Recomendaciones a motociclistas

Los registros de accidentes de tránsito los lideran los motociclistas, por lo que también enfatizan en este sector las recomendaciones a tener en cuenta para el regreso seguro a los hogares:

Uso obligatorio de casco apropiado. Mejor si es integral, con protector de mandíbula.

No transportar más de dos personas.

No transportar a niños menores de doce años.

No conducir bajo los efectos de alcohol o drogas .

No conducir con exceso de velocidad.

Respetar las señales del tránsito.

Mantenerse en una vía, evitar zigzaguear entre los vehículos.

Contar con las luces adecuadas y funcionando.

Utilizar material reflexivo: chalecos, etc., que les haga visibles en las rutas.

A los ciclistas, se recomienda transitar por las banquinas y utilizar vestimentas visibles.

Recomendaciones para conductores de vehículos del transporte público:

No conducir bajo los efectos de alcohol .

No conducir con exceso de velocidad.

Respetar las señales del tránsito.

Respetar a los usuarios: no alzar o bajar pasajeros cuando el vehículo aún está en movimiento, ni llevar pasajeros en las estriberas.

Mantener el vehículo en condiciones y contar con las medidas de seguridad: balizas, extinguidores, etc.

La ley prohíbe transportar pasajeros en las carrocerías de los vehículos de carga y de camionetas.

Ante cualquier emergencia, indican que los números para contactar servicios son 141 (SEME), 911 (Policía Nacional) o 132 (Bomberos Voluntarios).