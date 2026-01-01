Encarnación recibió el 2026 con una gran multitud en la coqueta playa San José

La llegada de 2026 deslumbró a miles de personas con una gran cantidad de fuegos artificiales a orillas del río Paraná, en Encarnación. La Costanera República del Paraguay fue escenario de un encuentro de miles de familias que compartieron la cena de Nochevieja y el festejo del Año Nuevo.

La actividad principal tuvo lugar frente a la playa San José, donde estuvo montado un escenario con música en vivo. Por momentos, la avenida se cortó debido a la cantidad de gente que se reunió frente al sector de la pérgola para disfrutar de la música.

Las calles colapsaron con el tránsito en la previa de la medianoche. Más de 10.000 personas se ubicaron en las mesas que estuvieron dispuestas en el sector de la playa. No obstante, todo el sector de los pastizales y el resto de la propia costanera, hasta el Centro Cívico Municipal, fueron ocupados por mesas particulares que traían los visitantes.

Cuando llegó la medianoche, la bella silueta de luna gibosa creciente se desdibujó ante cientos de fuegos artificiales que iluminaron la noche. El espectáculo duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

Encarnación vio muchos espectáculos similares en varios puntos, lo que hizo que la ciudad entera se deslumbrara con el imponente espectáculo de explosiones y luces. Posteriormente, la fiesta bailable continuó hasta la 1:30.

Una gran cantidad de gente permaneció en la costanera hasta altas horas de la madrugada, aunque la aglomeración fue reduciéndose gradualmente pasadas la 1:00.

Entretanto, la Municipalidad de Encarnación realizó los trabajos de limpieza desde tempranas horas de la mañana de hoy para rehabilitar el sector turístico.