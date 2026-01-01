Nacionales
01 de enero de 2026 - 18:42

Joven muere ahogado en un tajamar en Quyquyhó

El joven de 22 años fue hallado muerto en el fondo de un tajamar.Emilce Ramirez

Un joven de 22 años perdió la vida ayer al ahogarse en un tajamar ubicado en un predio privado de la Compañía Fulgencio Yegros, en el distrito de Quyquyhó. El trágico hecho ocurrió en horas de la siesta.

Por Emilce Ramírez

La víctima fue identificada como Mathias Gabriel Correa Díaz (22 años). El hecho habría ocurrido a las 13:30 y, tras ser alertadas, las autoridades se constituyeron en el lugar alrededor de las 16:25.

El joven había dicho a sus familiares que, para aplacar el calor, iría al tajamar ubicado cerca de su casa.

El tajamar donde se ahogó el joven.

Según el médico forense Luis Santiago Ibarrola, la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión. No se levantaron indicios de intervención de terceros en el hecho.

El cuerpo fue entregado a sus familiares por disposición fiscal. En el operativo intervinieron el suboficial principal César Vargas, personal del departamento de Criminalística Policial a cargo del suboficial mayor Arnaldo Benítez, la suboficial primero Mónica Mendieta, la suboficial ayudante Silvia Fariña, y la asistente fiscal Alba Correa.

