Joven muere ahogado en un tajamar en Quyquyhó

La víctima fue identificada como Mathias Gabriel Correa Díaz (22 años). El hecho habría ocurrido a las 13:30 y, tras ser alertadas, las autoridades se constituyeron en el lugar alrededor de las 16:25.

El joven había dicho a sus familiares que, para aplacar el calor, iría al tajamar ubicado cerca de su casa.

Según el médico forense Luis Santiago Ibarrola, la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión. No se levantaron indicios de intervención de terceros en el hecho.

El cuerpo fue entregado a sus familiares por disposición fiscal. En el operativo intervinieron el suboficial principal César Vargas, personal del departamento de Criminalística Policial a cargo del suboficial mayor Arnaldo Benítez, la suboficial primero Mónica Mendieta, la suboficial ayudante Silvia Fariña, y la asistente fiscal Alba Correa.

