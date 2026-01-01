Operativo retorno: caótico tráfico sobre la Ruta PY02 por regreso masivo de turistas

Según informó el inspector Roland Cardozo, jefe del destacamento local de la Patrulla Caminera, en el peaje de Ypacaraí se habilitaron seis carriles hacia la capital y dos hacia el interior con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los congestionamientos.

Se observa un gran número de vehículos que regresan de distintas ciudades del interior tras los festejos de Año Nuevo.

Familias, turistas y viajeros que pasaron las celebraciones fuera de la capital ya se dirigen hacia Asunción, mientras que otros aprovechan los últimos días de feriado para regresar a sus hogares. Esto provoca un tránsito lento y denso en varios tramos de la ruta, especialmente en los accesos a San Bernardino y en el peaje de Ypacaraí.

El inspector Cardozo destacó que los controles de tránsito se mantienen con presencia de efectivos y señalización para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito.

Además, recomendó a los conductores respetar las velocidades permitidas, mantener la distancia entre vehículos y extremar las precauciones para evitar accidentes.

Autoridades de tránsito recuerdan que estas medidas forman parte del “operativo retorno”, que se realiza en todo el país durante los días posteriores a los feriados largos, con el objetivo de coordinar el flujo vehicular y proteger a los viajeros.