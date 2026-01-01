Nacionales
01 de enero de 2026 - 17:14

Operativo retorno sin inconvenientes en Ruta PY01

emilce ramirez

Se registra un tránsito fluido en el marco del operativo retorno hacia el área central y metropolitana, tras el feriado largo, sin inconvenientes sobre la ruta PY01 y el tramo Carapeguá–Nueva Italia.

Por Emilce Ramírez

El feriado por la fiesta de Fin de Año movilizó a miles de personas hacia el sur del país. Quienes retoman sus actividades laborales mañana ya están adelantando el viaje de regreso, y en la tarde de este jueves el flujo de automovilistas y motociclistas era fluido y ordenado.

Desde las primeras horas de este domingo se registra una importante circulación de vehículos sobre las principales rutas del país.

El operativo se realiza de manera normal y, de momento, el tránsito se mantiene fluido, según informó el inspector de la Patrulla Caminera, con sede en la Jefatura de Zona Carapeguá, Hugo Martínez.

El operativo de regulación del tránsito se inició a las 14:50 sobre la ruta PY01, que une Encarnación con Asunción, así como en el desvío PY18 Mayor Otaño–Villeta y en el tramo Carapeguá–Nueva Italia.

