Mujer muere tras despiste de camioneta en Ruta PY13

El hecho se registró alrededor de las 03:10, cuando una camioneta que circulaba en el sentido Caaguazú–Yhû se despistó por causas que aún no han sido determinadas, en la zona de la báscula Santa Bárbara.

La víctima fatal fue identificada como Lúcida Peralta, propietaria del rodado, quien fue auxiliada tras el percance y trasladada al Hospital Regional de Yhû, donde posteriormente se confirmó su deceso.

En el vehículo también viajaban Nelson Riveros (43 años), quien conducía la camioneta; y Rubén Riveros (35), ambos domiciliados en Mariano Roque Alonso, quienes resultaron heridos y permanecen internados bajo observación médica.

Según el informe policial, el despiste se habría producido por imprudencia del conductor, quien presumiblemente circulaba a una velocidad no reglamentaria. El alcotest practicado al chofer arrojó un resultado negativo.

El levantamiento del cadáver de la víctima se realizó alrededor de las 07:00 por disposición de la agente fiscal de turno de Yhû, Mirna Rodríguez, de la Unidad Fiscal 1, con intervención del médico forense Fredy Muñoz.