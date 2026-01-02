Baches y hundimientos convierten en un peligro la ruta entre J. Eulogio Estigarribia y Raúl A. Oviedo

El tramo fue inaugurado en mayo de 2020 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens. La obra tuvo un costo de G. 33.803 millones y estuvo a cargo de las constructoras Isacio Vallejos S.A. y Hugo Óscar Navarro Ruiz Díaz. Inicialmente, el contrato fue adjudicado por G. 28.176 millones, lo que representa un incremento de G. 5.627 millones, cerca del 20% permitido por la Ley de Contrataciones Públicas.

A pocos kilómetros de ingresar desde la ruta PY02 ya se observan enormes baches y hundimientos, que obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar daños en sus vehículos. Esta situación ya derivó en varios accidentes de tránsito, algunos de ellos con víctimas que lamentar.

Un conductor que circula frecuentemente por la zona, Milcíades Maldonado, manifestó que la ruta se deterioró rápidamente tras su inauguración y que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no realiza intervenciones efectivas, pese a los reiterados reclamos de los pobladores.

Agregó que por la vía circulan diariamente camiones de gran porte que transportan granos y productos lácteos provenientes de fincas y tambos de Raúl A. Oviedo, Nueva Toledo y otras localidades productivas de la región.

Sobre el punto, el encargado del distrito 5 del MOPC, ingeniero Roberto Argaña, señaló que a mediados del año pasado se realizó un bacheo en el trayecto, pero que el alto y pesado tránsito hace que la ruta requiera nuevamente mantenimiento. Indicó que la Dirección de Vialidad del MOPC está coordinando para que en el transcurso del nuevo año se realice otra intervención en la zona.

Pobladores y conductores que circulan por el lugar reclaman desde hace años una intervención continua del MOPC, pero denuncian que las reparaciones solo se realizan cuando la ruta ya se encuentra prácticamente intransitable.