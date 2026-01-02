Concejal denuncia amenazas y presiones del intendente en San Bernardino

El concejal Arnaldo Vera, quien integra la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de San Bernardino, cuestionó con dureza la postura de siete de sus colegas, a quienes acusó de actuar con tibieza y de dar la espalda a los reclamos de empresarios y trabajadores de los locales nocturnos: bares y discotecas, que operan desde hace 12 años en un sector del anfiteatro José Asunción Flores. Indicó que los ediles tienen miedo a represalias del intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista).

Existe un temor generalizado a enfrentar al jefe comunal ante la posibilidad de sufrir “castigos económicos”, afirmó Vera.

“Muchos concejales no se animan a ir en contra del intendente porque tienen miedo de que se los deje sin salario (dieta)”, afirmó Vera.

Indicó que “el silencio cómplice de un grupo y la falta de una postura firme del pleno de la Junta Municipal no responden a una falta de conocimiento del problema, sino a una decisión política basada en el miedo”.

El edil aseguró que estas prácticas se dieron en reiteradas ocasiones, no solo en el conflicto del intendente con los dueños de bares y discotecas. Denunció que, otras veces, los concejales que no acompañaron las decisiones del jefe comunal fueron directamente privados del cobro de sus dietas como forma de presión y abuso de poder para “disciplinar políticamente” a quienes disienten.

“En otros momentos ya hubo compañeros que no cobraron por no apoyar al intendente”, remarcó.

Acciones arbitrarias

Las declaraciones del concejal Arnaldo Vera se dan en un contexto de creciente malestar en lo social y económico, principalmente entre trabajadores y sectores vinculados a las actividades nocturnas y turísticas, quienes se ven afectados por las decisiones arbitrarias en el uso del anfiteatro en plena temporada veraniega. Pese a la gravedad del conflicto y a las consecuencias directas sobre la economía local y las fuentes de empleo, la Junta Municipal asumió un rol pasivo ante el perjuicio ocasionado por la postura de Ruiz Díaz.

Hasta el momento, los únicos que se animaron a expresar públicamente su posición contraria fueron Vera y su colega colorado Wilfrido Villanueva.

Para el concejal Arnaldo Vera, esta situación no solo perjudica a los trabajadores, sino que erosiona la institucionalidad y la práctica de la democracia en la administración municipal.

Tratamos de hablar, como en otras ocasiones, con el intendente Emigdio Ruiz Díaz, pero no tuvimos respuesta a llamadas ni mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.

El origen del conflicto

El conflicto surgió en noviembre último, cuando comenzaban los preparativos del Operativo Verano San Ber 2025/2026. Entonces, la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino y la Asociación de Hoteles y Afines (Asotel) emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por lo que consideran un intento de eliminar la vida nocturna turística de la ciudad.

Afirman en el escrito que el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) se niega a firmar los contratos de alquiler con los locales nocturnos que funcionan hace más de 12 años en el predio del anfiteatro José Asunción Flores, lo que pone en riesgo la apertura de discotecas y bares durante la temporada veraniega actual.

Pobladores y microempresarios de la zona del anfiteatro también criticaron la postura asumida por el jefe comunal.

En ese entonces, en entrevista telefónica, Ruiz Díaz dijo que las firmas “ya no pueden estar ahí (en el anfiteatro)” debido al vencimiento del acuerdo anterior. Sin embargo, admitió que “se le pasó” vetar la ordenanza que permite la continuidad de locales nocturnos (bares y discotecas) que tienen convenio con la Municipalidad.

A pesar de ello, insistió en que los locatarios deben desalojar las instalaciones del anfiteatro.

Consultado sobre la normativa que habilita las actividades de bares y discotecas en el lugar, el intendente reconoció que no la vetó a tiempo, por lo que quedó automáticamente aprobada (sanción ficta).

“Yo tenía que objetar, pero ahora está en mi cancha”, declaró, dejando en evidencia su incoherencia en la gestión municipal.

Ruiz Díaz ahondó la crisis cuando el sábado 27 diciembre emitió, con total despropósito, la resolución Nº 830/25, mediante la cual veta parcialmente la ordenanza 24/24 para declarar área residencial la zona del anfiteatro José Asunción Flores, a fin de favorecer a un grupo de privilegiados, en su mayoría políticos colorados que adquirieron “casas de descanso” en el sector. Con este documento pretende avalar su posición.

El concejal Arnaldo Vera presentó un dictamen en el que, con una clarísima fundamentación jurídica y técnica, recomienda al pleno de la Junta Municipal rechazar el veto por atropellar artículos la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo, los siete ediles funcionales a Ruiz Díaz no se presentaron en la sesión extraordinaria convocada para tratar el tema el 29 de diciembre de 2025 y de esa forma evitaron el debate al respecto.

Los ediles que no se presentaron para la sesión extraordinaria son Oscar Valdez (ANR), Gladys Alonso (PLRA), Vidal Amarilla (PLRA), Álvaro Alcides Arias (ANR), Derlis Gómez (ANR), Jazmín Sosa (ANR) y Eduardo Pattender (ANR), lo que dejó sin quorum la sesión y postergó nuevamente la discusión.

Estuvieron presentes el presidente de la Junta Municipal, Ramón Paiva (ANR); Arnaldo Vera (PLRA), Baldomera Chaparro (PLRA), Francisco Aguilar (PLRA) y Wilfrido Villanueva (ANR).

