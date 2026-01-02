Funcionario del Hospital de San Pedro hiere a su pareja y a una amiga con disparos y se da a la fuga

El presunto autor fue identificado como Tomás David Parini, de 45 años, funcionario del sector salud, quien ya era conocido por protagonizar conflictos reiterados en el ámbito de pareja, de acuerdo con datos recabados por los intervinientes.

Según el informe policial, Parini mantuvo una nueva discusión con su pareja, Celina Mendoza Ferreira, de 34 años, quien tras el altercado salió a la vía pública en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú. En ese momento, cerca de las 21:30 hs, una vecina y amiga, Hilder Jara Denis, de 32 años, funcionaria del Poder Judicial, se encontraba en un automóvil en compañía de su hija menor y le ofreció subir al vehículo.

Cuando ambas mujeres circulaban en inmediaciones de la ANDE y de la Dirección de Policía, fueron alcanzadas por el agresor, quien se desplazaba en una motocicleta y efectuó varios disparos, hiriendo a las dos mujeres, en presencia de una menor de edad.

Sospechoso se dio a la fuga

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, mientras que las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital Regional de San Pedro, donde permanece internada la pareja del agresor y la funcionaria judicial, está estable, pero fue derivada al hospital General de Santa Rosa del Aguaray. Cada una habría recibido dos impactos de bala, según los primeros datos médicos.

Desde la Policía Nacional señalaron que el hombre es conocido en la zona por protagonizar episodios de violencia contra mujeres, situación que ahora es materia de investigación.

El Ministerio Público y la Policía iniciaron las diligencias correspondientes, mientras se trabaja en la búsqueda y localización del presunto autor, el levantamiento de evidencias y la estabilización del estado de salud de las víctimas.