Municipalidad de San Lorenzo culpa a la Essap de los baches: ciudadanos exigen solución

Mientras los vehículos que circulan por la ciudad de San Lorenzo sufren desperfectos mecánicos como consecuencia de los baches, la comuna no asume su cuota de responsabilidad y culpa a la Essap por el mal estado de las calles.

Richard Ortiz, director de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo (PMT), manifestó en la mañana de este viernes que la culpa de los baches es de la Essap y los acusa de no “dar pelota” a los reclamos.

“Tenemos varios inconvenientes con la Essap, en cuanto a desagüe fluvial y la red de alcantarillado. No solamente aquí en esta intersección de General Genes casi 14 de mayo, también tenemos sobre la avenida Del Agrónomo, del barrio Santo Tomás, San Felipe, varios otros barrios de acá del microcentro tenemos este inconveniente del hundimiento de las tapas de del alcantarillado sanitario”, manifestó.

Asegura que desde la Municipalidad se realizan los reclamos a la Essap, pero no reciben respuestas. “Hasta hoy día no estamos teniendo eco favorable al respecto de la gente de la entidad”.

Comenta además, que se envían las cuadrillas para el destranque de alcantarillados, pero no atienden los demás reclamos.

“Esto dificulta la circulación de los vehículos. Dificulta mucho y apeligra a los que circulan por este lugar, debido al hundimiento de la tapa del alcantarillado sanitario. Es un peligro total para la ciudadanía que circulan por esta zona, que es muy concurrida”, sostiene.

Dijo que hace más de ocho días que la situación empeoró en las calles de la ciudad sanlorenzana.

En cuanto a la prevención, dijo que la PMT se encarga de señalizar la zona y dirigir el tránsito en los desvíos correspondientes.