02 de enero de 2026 - 11:32

Turismo activo en San Pedro, pero caminos en mal estado y crecida de ríos limitan el aprovechamiento

En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructura
En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructura.

SAN PEDRO. El departamento de San Pedro registra un importante movimiento turístico, con Laguna Blanca como principal atractivo, pero la crecida de cauces hídricos y el deterioro de los caminos viales dificultan el pleno desarrollo del turismo interno.

Por Omar Acosta

El sitio turístico Laguna Blanca, ubicado en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, termina e inicia el año con una alta afluencia de visitantes, posicionándose entre los destinos más concurridos del país. No obstante, las intensas lluvias provocaron el desborde de ríos y arroyos, afectando espacios tradicionales de recreación y dificultando el acceso a varios puntos turísticos.

La crecida de los cauces hídricos impide disfrutar de las playas del río Jejuí, en San Pedro de Ycuamandyyú, y del Aguaraymí, en Nueva Germania. En contrapartida, en Puerto Antequera el río Paraguay presenta una crecida favorable para la pesca y el turismo de naturaleza, manteniendo a la ciudad como un destino tranquilo y atractivo.

Fin e inicio de semana a pura pesca y diversión en Puerto Antequera
San Pedro de Ycuamandyyú, conocida como la capital de la cordialidad, ofrece como atractivos sus casas coloniales, la catedral San Pedro Apóstol —patrimonio histórico nacional desde 2006— y la plaza Mariscal López, además de servicios gastronómicos y hoteleros.

En Santa Rosa del Aguaray, denominada “Capital del agua pura”, Laguna Blanca continúa recibiendo gran cantidad de turistas, con infraestructura para hospedaje, camping, gastronomía y recreación, destacándose su lago de 150 hectáreas de espejo de agua.

Municipalidad enripia tramo asfaltado entre San Pedro de Ycuamandyyyú y Puerto Jejuí, Omar Acosta 10-11-2025
Pese al crecimiento del turismo, operadores y visitantes lamentan la falta de acompañamiento en infraestructura vial. Las rutas pavimentadas presentan serios deterioros y los caminos rurales se encuentran en condiciones deplorables, situación que genera reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo turístico del departamento.