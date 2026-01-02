Turismo activo en San Pedro, pero caminos en mal estado y crecida de ríos limitan el aprovechamiento

El sitio turístico Laguna Blanca, ubicado en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, termina e inicia el año con una alta afluencia de visitantes, posicionándose entre los destinos más concurridos del país. No obstante, las intensas lluvias provocaron el desborde de ríos y arroyos, afectando espacios tradicionales de recreación y dificultando el acceso a varios puntos turísticos.

La crecida de los cauces hídricos impide disfrutar de las playas del río Jejuí, en San Pedro de Ycuamandyyú, y del Aguaraymí, en Nueva Germania. En contrapartida, en Puerto Antequera el río Paraguay presenta una crecida favorable para la pesca y el turismo de naturaleza, manteniendo a la ciudad como un destino tranquilo y atractivo.

San Pedro de Ycuamandyyú, conocida como la capital de la cordialidad, ofrece como atractivos sus casas coloniales, la catedral San Pedro Apóstol —patrimonio histórico nacional desde 2006— y la plaza Mariscal López, además de servicios gastronómicos y hoteleros.

En Santa Rosa del Aguaray, denominada “Capital del agua pura”, Laguna Blanca continúa recibiendo gran cantidad de turistas, con infraestructura para hospedaje, camping, gastronomía y recreación, destacándose su lago de 150 hectáreas de espejo de agua.

Pese al crecimiento del turismo, operadores y visitantes lamentan la falta de acompañamiento en infraestructura vial. Las rutas pavimentadas presentan serios deterioros y los caminos rurales se encuentran en condiciones deplorables, situación que genera reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo turístico del departamento.