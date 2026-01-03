Biblioteca del Congreso abre sus puertas al público todos los días

La Biblioteca del Congreso se encuentra habilitada al público de lunes a lunes y este sábado estará abierto al público hasta las 18:00. El acceso es libre y gratuito.

“El año pasado tuvimos muchísima gente, aproximadamente unos 15.000, y muchísimas actividades. Ahora tenemos dos auditorios. La sala de lectura, que utilizamos como auditorio de tarde y de noche, y el otro, que tiene una capacidad más grande, donde el año pasado se realizaron más de 500 actividades”, comentó José Samudio, director de la Bibliloteca del Congreso.

Seguido, señaló que la intención para este año es duplicar, o si se puede, triplicar ese número con la realización de más eventos.

El director explicó que tienen un sector especial para los chicos, donde se llevan a cabo las colonias de vacaciones, con la presencia de personal capacitado para ayudar y acompañar a los niños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Donan archivos periodísticos deportivos de Gustavo Köhn a la Bibilioteca del Congreso

En cuanto a las actividades, a nivel general, comentó que algunas se pondrán en marcha durante el mes de enero, otras en febrero y marzo. “El sector infantojuvenil tiene muchísimas actividades a lo largo del año, siendo uno de ellos el club de lectura fácil”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tenemos un programa que se llama libros vivos, el cual es un programa donde le traemos a escritores, historiadores, artista, entre otros, para que vengan a interactuar con las personas”.