Donan archivos periodísticos deportivos de Gustavo Köhn a la Bibilioteca del Congreso

En un acto celebrado este miércoles, la familia del fallecido periodista Gustavo Köhn, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo en Paraguay, donaron a la Biblioteca del Congreso Nacional los archivos del comunicador, que contiene compilaciones de material periodístico que abarcan décadas.

Se trata de la primera colección de su tipo especializada en periodismo deportivo en el país. Los materiales estarán a disposición del público en general.

José Samudio, director de la Biblioteca del Congreso, agradeció a la familia de Köhn el gesto y señaló que “donar memoria es un acto de generosidad inmensa”.

Lea más: La conmovedora carta de la viuda de Gustavo Köhn a 10 años de su partida

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En representación de la familia de Köhn habló Maura Brítez, viuda del periodista, quien recordó la “impresionante dedicación al trabajo” de su esposo. “Él no se cansaba mucho, leía hasta en el baño”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestra emoción es gigante, creo que Gustavo nos acompaña desde el cielo, (el archivo) no podría estar en un mejor lugar”, agregó.

Brítez indicó que, además de los archivos físicos entregados a la Biblioteca del Congreso, la familia Köhn cuenta con un gran número de materiales audiovisuales similarmente organizados por su esposo que le gustaría poner también a disposición del público en el futuro.

“Un gran estudioso del deporte”

Una de las hijas de Köhn manifestó que su familia “soñaba con poder compartir” los archivos de su padre para que los periodistas deportivos presentes y futuros sepan cómo se trabajaba en el ámbito antes de innovaciones tecnológicas como la llegada del internet y así puedan “conocer un poco más, a través de este material, al gran Gustavo Köhn”.

A los nuevos periodistas deportivos pidió que “luchen por sus sueños, trabajen con la misma pasión, profesionalismo y objetividad con que trabajaba él”.

Lea más: Noviembre azul: en emotivo homenaje, la hija de Gustavo Köhn insta a la prevención del cáncer con controles anuales

Por su parte, la senadora Hermelinda Ortega (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), presidenta de la comisión del Senado que administra la Biblioteca del Congreso, manifestó su admiración por Gustavo Köhn, a quien calificó como “un gran estudioso del deporte” y agregó que el archivo “va a servir a estudiantes, investigadores y la ciudadanía en general para seguir el estudio del deporte nacional”.

Gustavo Köhn falleció el 29 de abril de 2015, a los 47 años, tras una lucha contra el cáncer de colon.

Aunque se especializó en disciplinas como boxeo y básquetbol, su trabajo abarcó un amplio espectro de modalidades deportivas. Fue presidente de la Unión Paraguaya de Box y miembro de la directiva del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. También ejerció como ministro de la Secretaría de Información y Comunicación.