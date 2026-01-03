Controlan incendio en edificio de departamentos en microcentro de Asunción

En horas de la siesta de este sábado se registró en el microcentro de Asunción un incendio en el octavo piso de un edificio de departamentos denominado “Monumental”, ubicado sobre la calle 25 de Mayo, frente a la Plaza Uruguaya.

Se observaba una importante humareda saliendo de uno de los apartamentos del octavo piso y los residentes del edificio fueron evacuados.

El capitán Ray Mendoza, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, informó luego de las 14:30 que el siniestro fue controlado y se estaban realizando trabajos de ventilación y enfriamiento.

No hay informes de personas heridas por el incendio.