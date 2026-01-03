Dulzura y frescura de las sandías de Paso Güembé fueron motivo de celebración

Este sábado 3 de enero se desarrolló la primera de las jornadas de la XXX Fiesta Nacional de la Sandía. La celebración tuvo lugar en el local del Comité de Productores de Paso Güembé, en el distrito de Trinidad del departamento de Itapúa.

Las afamadas frutas más esperadas del verano, provenientes de la comunidad de Paso Güembé, están disponibles para deleitar al público con su inigualable sabor en diversas y creativas presentaciones. La apertura del evento se realizó con un acto protocolar, del que participaron autoridades locales y departamentales.

El presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad, expresó que es importante apoyar a los pequeños productores, que son el motor de la agricultura, en especial en Itapúa. “Itapúa es un caso aparte”, refirió.

Reconoció que falta más apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otras instituciones para que la fiesta sea más concurrida. “Acá debía haber por lo menos 2.000 personas, ¿cómo no vamos a apoyar a estos productores?”, puntualizó.

Productividad y clima

El presidente del Comité de Productores de Paso Güembé, Narciso Almada, refirió que en la organización son 130 agricultores, de los cuales serían 100 los que se dedican al cultivo de la sandía.

Refirió que el clima favoreció a los cultivos tempraneros, que resultaron de excelente calidad. No obstante, las constantes lluvias de fin de año afectaron a los cultivos tardíos. En promedio, estimó que el nivel de productividad se mantendría en 4.000 frutas por hectárea.

El referente de los productores de la zona indicó que es necesario más apoyo técnico por parte de las autoridades del MAG, debido a que suelen llegar recién cuando las plagas ya están propagadas. Explicó que es importante controlar las mismas, pero consideran muy oportuna la capacitación para prevenir este tipo de problemas ocasionados por estados climáticos excepcionales, como los eventos de fin de año.

La fiesta cerrará este domingo con la apertura de la exposición de los productos a las 7:00, pero la actividad central será a las 11:00 con la “Doma de potro”, realizada por la Agrupación Relincho. Para la tarde, desde las 14:30, cerrará el evento con fiesta bailable, con la presentación de los grupos Crisol Musical, Osvaldo Cantero y Surcanto.