¿Qué hacer en Encarnación además de disfrutar sus playas?

La ciudad de Encarnación es uno de los puntos más importantes durante el verano, principalmente elegida por los visitantes debido a sus bellas playas a orillas del imponente río Paraná. En esta temporada alta 2026 está entre las primeras opciones para quienes realizan turismo interno; es por eso que en esta nota te contamos todo lo que se puede conocer en la capital de Itapúa, para aprovechar al máximo tu viaje.

Según estimaciones de la Dirección de Turismo de la municipalidad, entre el 31 de diciembre y este 1 de enero hubo cerca de 70.000 personas que festejaron la Noche Vieja y el Año Nuevo en la ciudad. Además, la playa San José registró un lleno total desde el primer día de este nuevo año.

El gremio de hoteleros reportó una ocupación del 100 % de las plazas desde el miércoles hasta el domingo del primer fin de semana del año. En Encarnación serían más de 4.000 las camas de los hoteles, mientras que en todo el departamento el registro sería de 6.000.

Sobre los precios en hoteles, las habitaciones simples pueden hallarse con precios entre G. 220.000 y G. 500.000, mientras que las dobles oscilan entre G. 300.000 y G. 700.000. En el sector extrahotelero se encuentran habitaciones desde G. 120.000.

¿Qué hacer por Encarnación?

La diversidad de actividades que ofrece la capital departamental se concentra en su mayoría cerca del punto neurálgico de la ciudad: la Costanera República del Paraguay, en el sector de la playa San José. No es coincidencia que sea la playa más popular del verano en la región.

A pocos metros está el museo Memoria Viva, dentro del monumento al exmolino Harinero San José. Cuenta con piezas y muestras fotográficas del pasado de la ciudad, principalmente de la transformación que sufrió tras la inundación por el embalse generado con la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). El acceso es libre y gratuito. Los horarios habilitados al público son de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30.

Al otro extremo de la playa, en la intersección de la avenida Costanera y la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, dentro de la Réplica de la Estación del Ferrocarril, se encuentra el Museo Ferroviario de Encarnación. Permanece abierto al público de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30, mientras que los sábados y domingos de 13:00 a 17:30.

No obstante, existen otras dos playas en la ciudad que conjugan un amplio espacio y sitios más tranquilos para la familia. Se trata de la playa Pacucuá y la playa Mboika’e.

Otros sitios únicos en la ciudad

Para los más pequeños y amantes de la naturaleza, el Minizoológico Juan XXIII ofrece una vista de especies nativas que están resguardadas. Está ubicado en el barrio Quiteria de la ciudad y puede ser visitado de 9:00 a 17:00.

Destaca, entre los que disfrutan del turismo religioso en cualquier época del año, el Santuario Natural de Itacuá, un lugar de esparcimiento y reflexión. Muchos turistas se acercan a este lugar en busca de paz y para conocer el atractivo de la gruta de la Virgen, ubicada a orillas del inmenso río Paraná. En el barrio San Blas Independencia, camino al Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, se encuentra el museo Alberto Delvalle, que abre de martes a domingo, de 9:00 a 17:30.

En cercanías, hacia el barrio San Isidro, se encuentra la Granja Educativa “Don Severo”, que se popularizó por ofrecer una experiencia cercana con los adorables carpinchos. Es una experiencia única que permite a los visitantes estar en contacto con animales de granja y aprender de ellos.

Otro lugar a conocer en pleno microcentro es el Museo Casa de la Victoria. Se encuentra entre las calles General Artigas y Cerro Corá, y cuenta con una exquisita colección de elementos de la época de la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Está disponible al público de lunes a viernes en dos horarios: de 7:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

Sobre la avenida Irrazábal y la calle Aquidabán se encuentra el Centro de Identidad Nikkei en Paraguay, conocido como la Casa del Té. Los lunes, miércoles y viernes está abierto de 8:00 a 15:30, mientras que los martes, jueves y sábados está abierto de 8:00 a 12:30.