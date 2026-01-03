Paraguay analiza restricciones de ingreso para venezolanos vinculados al régimen de Maduro

Paraguay analiza implementar restricciones de ingreso al país para ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que trabaja en un mecanismo técnico que permita filtrar de manera objetiva y verificable a funcionarios, militares, empresarios y personas sancionadas internacionalmente, antes de avanzar con eventuales prohibiciones migratorias.

“Estamos trabajando en poder filtrar de manera objetiva.. no decir nomas sino tener forma de certificar esa vinculación para restringir”, dijo a ABC Color Jorge Kronaweter , director de Migraciones.

Lea más: Donald Trump dice que EE.UU. administrará Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La iniciativa se da en un escenario regional de endurecimiento de medidas contra el entorno del chavismo. Argentina ya anunció restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen, mientras que Estados Unidos mantiene sanciones individuales por narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos, además de procesos judiciales abiertos contra figuras clave del poder en Caracas.

En Paraguay, las autoridades buscan evitar decisiones discrecionales y avanzar solo con criterios que puedan ser certificados formalmente.

