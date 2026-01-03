Video: largas filas en peaje “Ecovía” luego de manejo pasara a consorcio Rutas del Este

En horas de la tarde de este sábado se reportaba que el tránsito sobre la ruta que une a las ciudades de Luque y San Bernardino estaba congestionado en la zona del peaje “Ecovía”, que esta semana pasó de ser administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a estar bajo control del consorcio privado Rutas del Este.

Imágenes y videos remitidos a ABC Color esta tarde muestran largas filas de vehículos, de al menos tres kilómetros en uno de los sentidos, según un reporte.

Además, un reporte indica que solo una de las casillas estaba habilitada para el paso de vehículos que se dirigían a Luque.

Rutas del Este administra el peaje desde el 1 de enero

El MOPC cedió a Rutas del Este la administración del peaje “Ecovía” el pasado jueves, con el argumento de que el cambio traería consigo mejoras en el mantenimiento de la ruta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Rutas del Este suspende pago con QR en peaje Ecovía y explica por qué

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer viernes, Rutas del Este anunció la suspensión del servicio de pago por QR del peaje en “Ecovía”, afirmando que ese método causaba “tiempos de transacción mayores en comparación con otros sistemas de cobro”.