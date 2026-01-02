Rutas del Este suspende pago con QR en peaje Ecovía y explica por qué

Rutas del Este dio aviso a los conductores que utilizan la Ecovía, que une las ciudades de Luque y San Bernardino, que el sistema de cobro del peaje por código QR está suspendido.

“Queremos que tu paso por el peaje de la Ecovía sea más ágil. El pago mediante QR en el peaje, no se está habilitado, debido a que este método presenta tiempos de transacción mayores en comparación con otros sistemas de cobro”, indican en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Rutas del Este asumió desde el 1 de enero de este año la administración del peaje de la Ecovía. Agregan que el pago con el sistema del código QR podría generar demoras, por lo que instan a hacer el pago con efectivo o tarjetas.

“Su uso podría generar demoras en la operación, afectando la fluidez del tránsito y la experiencia de los demás usuarios. Esta medida busca garantizar un servicio ágil, seguro y continuo para quienes transitan por la Ecovía”, sostienen.

