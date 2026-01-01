MOPC entrega manejo del peaje Ecovía de Luque a Rutas del Este

Desde este 1 de enero, Rutas del Este toma el control operativo del puesto de peaje ubicado en el tramo que une Luque con San Bernardino.

El cambio de administración apunta a una mejora en el mantenimiento de la ruta, asegurando que el costo para los conductores se mantendrá invariable, según afirman desde el MOPC.

Ante la incertidumbre que suelen generar estos cambios en los usuarios habituales de la ruta, insistieron en que esta transición no implica un aumento en el precio del peaje en todas las categorías de vehículos.

El objetivo principal de este cambio de mando operativo es lograr una mejora sustancial en las condiciones de la vía, según sostienen.

Mejoramiento de la ruta

El plan de gestión de Rutas del Este contempla un enfoque reforzado en el mantenimiento y la conservación vial de todo el trayecto en la zona que es de alto flujo vehicular, especialmente durante la temporada veraniega.

Con esta medida, se busca garantizar que el tramo, muy utilizado por veraneantes y residentes locales, se encuentre en óptimas condiciones de seguridad y transitabilidad.

Con esta nueva administración se espera que los servicios sean más eficientes y que la capa asfáltica se mantenga mejor cuidada, de acuerdo con lo que afirma el MOPC.