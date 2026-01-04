Baches siguen causando accidentes sobre la ruta PY08, pero MOPC hace caso omiso

Los afectados denuncian que, por la desidia de la institución estatal, la Ruta PY08 se ha convertido en un peligro mortal para los conductores, que ya han sufrido una gran cantidad de accidentes de tránsito, entre ellos varios con pérdida de vidas humanas a causa del mal estado de la capa asfáltica.

El pasado 29 de diciembre se produjo un hecho de ese tipo en la zona conocida como Morombí, en el kilómetro 362, donde perdió la vida una joven de 27 años que viajaba en una motocicleta en compañía de su hermana. Al intentar esquivar un bache, ambos cayeron al pavimento y el joven fue atropellado por un automóvil que circulaba detrás, según un informe de la Policía.

Otro hecho similar sucedió ayer sábado en horas de la mañana, a la altura del kilómetro 364,5, cuando la conductora de una camioneta Toyota Voxy atropelló un profundo bache, haciendo que el rodado volcara y fuera a parar por la estructura de una casilla ubicada a unos metros de la vía pública.

La conductora de la camioneta, Florentina Sanabria de Maldonado (48 años), manifestó que el impacto con el bache causó la explosión de uno de sus neumáticos, por lo que perdió el control de su rodado y volcó a un costado de la ruta.

Conforme a datos brindados por uniformados de la comisaría 20 del Barrio San Pedro de la ciudad de Liberación, que intervinieron en ese último accidente, el suceso produjo importantes daños materiales y los ocupantes de la camioneta resultaron con lesiones, por lo que fueron auxiliados por transeúntes que circulaban por el lugar hasta el centro de salud de la mencionada localidad.

Otro caso

Un caso parecido aconteció hace algunos días cerca del centro urbano de Guayaybí, frente a un establecimiento ganadero, donde un automóvil fue lanzado al costado de la ruta tras ser chocado en la parte trasera por un camión de carga cuando el conductor del automóvil frenó para evitar atropellar un enorme bache.

Los ocupantes de este rodado - el conductor y sus hijos - también fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Los pobladores de la zona siguen cuestionando la falta de responsabilidad de las autoridades del MOPC, que hacen caso omiso al reclamo de la población y, principalmente, de los conductores que circulan por este trayecto.