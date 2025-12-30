Mal estado de la ruta PY08 causa accidente fatal y la ciudadanía culpa al MOPC por la falta de respuesta

El pedido de mejoramiento de esta ruta se viene repitiendo hace varios años, debido a que el mal estado de la vía ya provocó varios siniestros viales, muchos de ellos con derivación fatal, incluido el caso de ayer, donde falleció una joven de 27 años, Mabel Sosa Romero, quien se desplazaba en una motocicleta en compañía de su hermana, Milva Leticia Sosa Romero, mayor de edad, quien salió ilesa.

Este nuevo hecho ocurrió en el kilómetro 362, lugar conocido como Morombí de la ruta PY08, donde estuvieron involucrados la motocicleta de la marca Buler, tipo cobrador, sin chapa, de color negro, 150 cc, que estaba al mando de la víctima, Mabel Sosa Romero, acompañada de su hermana Milva Leticia Sosa Romero, quien resultó ilesa, ambas domiciliadas en la comunidad indígena Yva Poty, distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, y el automóvil de la marca Toyota, modelo New Vits, de color negro, con chapa N° AAID 247, conducido por Diego David Romero, de 31 años, domiciliado en el barrio Villa Aurelia de Asunción, que resultó ileso del percance.

Luego del procedimiento de los intervinientes, el conductor del automóvil fue trasladado hasta la Comisaría 8ª de Santaní, donde estuvo por algunas horas recluido en el calabozo de esta sede policial y liberado posteriormente, situación que causó mucha indignación a la gente por el trato recibido, atendiendo a que el caso fue un accidente causado por el mal estado de la ruta y no un hecho intencional.

Antecedentes<b> </b>

Conforme a los datos proveídos por la sobreviviente de la motocicleta, Milva Leticia Sosa, el hecho se registró en el momento en que intentó esquivar un bache ubicado sobre el carril por donde circulaban con su hermana, cuando perdió el equilibrio y ambas cayeron sobre el asfaltado, haciendo que el vehículo que iba detrás de ellas pisó literalmente la cabeza de la víctima.

Esta misma versión fue brindada por el conductor del automóvil, Diego Romero, quien manifestó que lamentablemente en esta oportunidad le tocó vivir esta experiencia por culpa de que la ruta no está en condiciones para la circulación de los vehículos.

Principal responsable

Con respecto a lo ocurrido, el padre del conductor del automóvil involucrado en el percance, Justino Romero, expresó su tristeza por lo sucedido y responsabilizó directamente a las autoridades del MOPC por la falta de interés para poner en condiciones la ruta PY08, principalmente en el tramo Calle 6.000–Azote´y.

En ese sentido, dijo que la inoperancia del Gobierno nacional no puede ser responsabilidad de los ciudadanos que transitan por esta ruta, que desde hace varios años está intransitable, pero que, sin embargo, el MOPC hace caso omiso del reclamo de miles de compatriotas que circulan por la zona.

“Lo que más me causó indignación es que a mi hijo se lo haya tratado como a un delincuente cualquiera y metido al calabozo, siendo que las evidencias hablan por sí solas y, además, la propia hermana de la fallecida contó cómo sucedió el caso”, aseveró. Agregó que los que tienen que estar en el calabozo o en la cárcel tendrían que ser los responsables del Ministerio de Obras por no hacer su trabajo, ya que la ruta se encuentra en deplorables condiciones, que ya ocasionaron la muerte de muchos ciudadanos.