Marcha en Asunción contra la captura de Maduro

En la tarde del sábado, integrantes de movimientos sociales y políticos de Paraguay se manifestaron por las calles del microcentro de Asunción en rechazo a la operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La movilización se desarrolló en forma pacífica y tuvo como consigna central el repudio a lo que consideran una agresión a la soberanía de un país latinoamericano, además de una vulneración a los principios del derecho internacional.

Repudio a la intervención militar

Los manifestantes expresaron su rechazo a la intervención extranjera y advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de acciones podría tener para la región. Con pancartas y consignas contra la guerra, señalaron que el operativo representa un precedente peligroso para América Latina.

Postura del Partido Comunista Paraguayo

Uno de los voceros de la movilización fue Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, quien sostuvo que la acción militar forma parte de un proyecto de recolonización impulsado por los Estados Unidos.

“El problema no es solo el territorio venezolano o el petróleo, sino todos los recursos naturales y la posibilidad de uso y abuso de nuestros territorios y de nuestra gente”, afirmó. En ese sentido, alertó sobre la superexplotación y la pérdida de autodeterminación de los pueblos.

Solidaridad con Venezuela y llamado a la paz

Amado también vinculó la movilización con otras causas internacionales y remarcó la necesidad de mantener una postura firme contra la guerra. “Hoy era fundamental movilizarnos para repudiar esta agresión militar, solidarizarnos con el pueblo venezolano, reivindicar la paz y la autodeterminación”, expresó.

El dirigente advirtió que este tipo de conflictos “ya no están lejos” y que la guerra “se nos pone acá nomás, en nuestro continente”, por lo que llamó a profundizar el debate con la ciudadanía y la clase trabajadora.

Anuncian nuevas movilizaciones

Finalmente, el referente del Partido Comunista Paraguayo anunció que el próximo lunes habrá una nueva convocatoria, prevista para las 18:00, en otro punto de la capital, e instó a las organizaciones sociales y políticas a mantenerse en alerta para continuar con las protestas.

“Tenemos que seguir repudiando esta situación y exigir que vuelva la normalidad al territorio venezolano y que los yanquis quiten sus botas de nuestra América”, concluyó.