Perrita perdió la mandíbula por una bomba durante Año Nuevo

La inconsciencia y la falta de empatía hicieron que un joven de 15 años le destruya la mandíbula a una perrita, al colocarle una bomba cebollón en la boca.

El hecho ocurrió en el barrio Caacupemí de Areguá, durante los festejos por fin de año.

La Asociación Olfateando Huellas se hizo cargo de la situación, llevando hasta una veterinaria a la pequeña can, quien fue intervenida quirúrgicamente y a la que se le extrajo la parte baja de la mandíbula, la cual tenía completamente destruida.

La pequeña Canela lucha por su vida, ya que perdió la capacidad de comer y tomar agua. Esto lo hace a través de una jeringa, hasta que logre acostumbrarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Varios lesionados por pirotecnia en Alto Paraná: una bebé de cinco meses permanece en terapia intensiva

Hoy, ella necesita de varias cirugías y medicamentos para tratar de mejorar su calidad de vida, luego de sufrir esta terrible agresión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se estima que en unos 15 a 20 días ella tendría el alta y todas las personas que quieran colaborar con Canela pueden ponerse en contacto al número (0981) 266-016, que corresponde a Diana Camarasa, fundadora de Olfateando Huellas.