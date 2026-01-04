Venezolanos en Paraguay celebraron en Asunción la captura de Nicolás Maduro

Una importante cantidad de venezolanos residentes en Paraguay se movilizó en la tarde de este domingo en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para celebrar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue se encuentra detenido en Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Durante la concentración, los manifestantes entonaron consignas como “¡Venezolanos en Paraguay, presentes!”, “¡Viva Venezuela libre!” y “¡Libertad, libertad!”, en un ambiente de marcada emoción. Los asistentes expresaron que la operación representa una esperanza concreta para la caída del régimen chavista.

“Era una noticia largamente esperada”

Néstor Rafael Pérez, uno de los voceros del grupo, calificó el hecho como “una noticia muy importante no solo para los venezolanos que están dentro del país, sino también para quienes nos vimos obligados a emigrar, dejar nuestras casas, trabajos y familias, y comenzar de nuevo, afortunadamente en un país como Paraguay”.

Indicó que la captura de Maduro era un desenlace previsto desde hace tiempo y que el mandatario venezolano tuvo múltiples oportunidades de abandonar el poder mediante acuerdos políticos que, según afirmó, nunca respetó.

Cuestionamientos a elecciones y negociaciones fallidas

Pérez recordó que durante años se desarrollaron mesas de negociación con distintos gobiernos y organismos internacionales, sin resultados. En ese contexto, mencionó las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyos resultados —según sostuvo— no fueron reconocidos por el oficialismo.

“Los resultados estuvieron a la vista del mundo. No respetaron los acuerdos y destruyeron un país rico como Venezuela”, afirmó, al tiempo de denunciar la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Mensaje a los familiares en Venezuela

El referente señaló que, tras conocerse la noticia, se produjeron interrupciones en las comunicaciones y momentos de tensión en Venezuela. No obstante, indicó que lograron contactarse con familiares y amigos.

“Este acto es un mensaje claro para ellos: desde Paraguay nunca los hemos dejado solos y nunca los vamos a dejar solos. La libertad de Venezuela va a llegar”, expresó emocionado.

Rechazo a versiones sobre intereses petroleros

Finalmente, Pérez respondió a las versiones que atribuyen la operación militar exclusivamente a intereses petroleros de Estados Unidos. Sostuvo que numerosos países buscan las riquezas de Venezuela y comparó la situación con “una casa que necesita ser limpiada cuando sus propios habitantes no pueden hacerlo”.

“Esto no es solo una celebración, es el inicio de la etapa final de la narcotiranía que hoy oprime a Venezuela”, concluyó.