Año Nuevo: Caminera reporta menos siniestros viales y “alcotests” positivos que en años anteriores

Este lunes, la Patrulla Caminera reveló cifras relacionadas al comportamiento del tránsito vehicular en las rutas del país durante la semana de Año Nuevo, revelando un aparente descenso en el número de siniestros viales y personas que fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol.
En conversación con ABC Color, la inspectora Vanessa Llanes dijo que la Patrulla Caminera realizó en todo el país 767 “procedimientos varios” durante la semana pasada y demoró 88 vehículos, 19 de los cuales eran motocicletas.
Se registraron 30 “alcotests” positivos y un total de 34 siniestros viales durante la semana, con siete fatalidades.
Esos números marcan un descenso con relación a las cifras de accidentes y conductores alcoholizados registradas en los últimos años durante la semana de Año Nuevo, indicó la inspectora Llanes.
Tráfico “lento, pero fluido”
Conductores reportaron demoras y congestionamientos en torno a puestos de cobro de peaje como los de Ypacaraí o Ecovía en los últimos días, particularmente ayer domingo, mientras miles de personas regresaban a centros urbanos como Asunción luego de las fiestas.
Sin embargo, según la representante de la Patrulla Caminera, el tráfico fue “lento, pero fluido”.
Según datos de la Patrulla Caminera, solo ayer pasaron por el puesto de peaje de Ypacaraí unos 23.600 vehículos que regresaban del interior y se dirigían hacia la capital.