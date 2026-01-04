Operativo Retorno: reportan largas filas y pocas casillas habilitadas en peaje Ecovía

De nuevo se observaba hoy un congestionamiento de vehículos sobre la ruta que une a las ciudades de Luque y San Bernardino, a la altura del puesto de peaje “Ecovía”, que desde esta semana es administrado por el consorcio privado Rutas del Este.

La situación se produce cuando miles de personas realizan su retorno hacia Asunción y el Área Metropolitana, al concluir el fin de semana inmediatamente posterior a las fiestas de Año Nuevo.

En conversación con ABC Color, la inspectora ayudante Katia Bogado, de la Patrulla Caminera, indicó que desde las 13:30 en el puesto de peaje se están habilitando tres cajas para uno de los sentidos y una para el sentido opuesto, y esa configuración va siendo alternada según la necesidad.

Lea más: Operativo Retorno: congestión total sobre Ruta PY02 por cobro de peaje en Ypacaraí

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poco antes de las 17:00, el tránsito era “lento, pero fluido”, afirmó la inspectora, aunque admitió que se espera un mayor flujo de rodados, especialmente en el sentido que lleva a Asunción, a partir de las 18:00, por lo que ese sentido tenía más casillas habilitadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunos funcionarios de Rutas del Este recorrían las filas de vehículos realizando cobros de manera anticipada a los conductores que estaban esperando en fila para intentar agilizar el tránsito. Esos pagos anticipados solo se podían hacer en efectivo, ya que el servicio de cobro por tarjeta de crédito o débito solo estaba disponible en caja,

MOPC cedió administración del peaje

El Ministerio de Obras Públicas cedió a Rutas del Este la administración del peaje “Ecovía” el pasado jueves, con el argumento de que el cambio traería consigo mejoras en el mantenimiento de la ruta.

Lea más: Ecovía: Usuarios cuestionan eliminación del pago con QR y la lentitud en el paso

El viernes, Rutas del Este anunció la suspensión del servicio de pago por QR del peaje en “Ecovía”, afirmando que ese método causaba “tiempos de transacción mayores en comparación con otros sistemas de cobro”.