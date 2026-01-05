Carayaó celebra mañana 256 años de fundación y el Día de los Tres Reyes Magos

La ciudad de Carayaó cuenta con unos 11.000 habitantes y está ubicada a 30 kilómetros de la capital departamental, Coronel Oviedo, y a 165 kilómetros de la capital del país, Asunción.

Según antiguos lugareños, la localidad empezó a formarse hacia el año 1770. En ese tiempo, supuestamente existía un hombre que se encargaba de curar a las personas utilizando únicamente la ropa del enfermo. Este curandero era conocido como “Karai ao” (Señor de la ropa), pero, por una confusión, la gente comenzó a llamarlo Carayaó, nombre que finalmente adoptó la localidad.

También existe la versión de que en la zona abundaba el karaja, un primate que existió hasta la década de 1980. Posteriormente, esta especie de mono fue eliminada por los cazadores, pero el lugar conservó la denominación de Carayaó.

Futura ciudad industrial

Actualmente, Carayaó está experimentando un rápido desarrollo comercial e industrial. En el distrito están asentados distintos tipos de comercios, como supermercados, grandes estaciones de servicio y cadenas farmacéuticas, entre otras empresas nacionales.

Uno de los aspectos más destacados es que este año podría entrar en funcionamiento la nueva planta alcoholera privada. Asimismo, se encuentra en proceso de construcción una importante empresa parquetera que, según estimaciones, comenzaría a operar a finales de este año o a comienzos de 2027. Estas industrias demandarán una importante mano de obra, lo que beneficiará directamente a la población local.

El intendente de la localidad, Carlos Giménez, indicó que la mayor parte de la población de Carayaó está asentada en zonas rurales. Señaló que un alto porcentaje se dedica a la agricultura, la ganadería y la minería a menor escala. Dijo que el último censo registró una reducción poblacional, pero que, con la instalación de nuevos comercios e industrias, se observa el retorno de pobladores que vuelven a establecerse en su ciudad.

Agregó que este año se registró una presencia multitudinaria en los eventos taurinos, religiosos y sociales, lo que demuestra —según dijo— que Carayaó atraviesa un importante crecimiento social y económico, generando expectativas de desarrollo en la región.

El distrito de Carayaó también es conocido por la excantera ubicada a la salida norte de la ciudad, sobre la ruta PY08. El lugar ofrece una vista impresionante de las formaciones rocosas y, desde la cima, un paisaje inigualable de la zona. Los visitantes pueden acceder con sus vehículos hasta el estanque de agua y disfrutar del sitio de manera gratuita.

Carayaó festeja el día de su santo patrono

El distrito de Carayaó también celebra el Día de los Tres Reyes Magos, santos patronos de la ciudad. El novenario de la parroquia se realizará a las 18:30 de este lunes y mañana, mientras que, en el mismo horario, se prevé el inicio de la misa central, que será presidida por monseñor Juan Bautista Gavilán.

En los primeros tiempos, la parroquia llevaba el nombre de “La Virgen de los Dolores”. Sin embargo, durante la presidencia de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814–1840), este realizó una recorrida por todo el país y, al no encontrar ninguna parroquia con el nombre de “San Gaspar”, obsequió una imagen del santo y, por decreto, ordenó que la parroquia llevara su nombre.

Posteriormente, en el año 1961, llegaron a la zona los franciscanos, quienes encontraron solitaria la imagen de San Gaspar y la completaron con las figuras de Melchor y Baltasar. Los tres santos fueron adoptados como protectores espirituales y la comunidad les rinde homenaje cada 6 de enero.

El párroco de la localidad, presbítero Virgilio Ramón Cáceres, manifestó que la parroquia cuenta con 30 capillas y cinco oratorios distribuidos en zonas rurales, ubicadas a entre 30 y 40 kilómetros del casco urbano. Indicó que existe una gran devoción hacia los santos patronos y que este año el mensaje está orientado “al bien común”, como el aire, el agua y la tierra, instando a su uso responsable y consciente.

Tras la misa central, se prevé una gran procesión con las imágenes de los Tres Reyes Magos por las principales avenidas de la ciudad.