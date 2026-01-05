Concepción: hombres y mujeres inician el Cimefor

Con un acto realizado en el campo de formación del RI 10 se dio la bienvenida a los aspirantes, quienes recibieron el uniforme de manos de sus familiares.

Luego ya quedaron a cargo de los encargados de las instrucciones que recibirán durante más de un mes. Los responsables de la formación básica son oficiales masculinos y femeninas.

El comandante de la Cuarta División de Infantería, general de brigada Leoncio Samudio, explicó que las actividades diarias se inician a la mañana y se extienden hasta la tarde, la permanencia en la unidad militar en horas de la noche es opcional.

El local está equipado para quienes opten por quedarse a descansar en la unidad militar.