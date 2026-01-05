Más de 3.000 aspirantes arrancaron el curso del Cimefor a nivel país

Unos nuevos 3.000 aspirantes inician desde hoy su preparación en el Centro de Instrucción Militar y Formación de Oficiales de Reserva (CIMEFOR), de cara a la carrera militar.

La presentación de ingreso se realizó a primeras horas de la mañana en el Comando Logístico y según los datos que fueron proveídos, la mayoría de los nuevos aspirantes para el año 2026 son mujeres.

“A nivel país, inscriptos, tenemos más de 3.000 a nivel de Fuerzas Armadas. Eso ya sería el Comando del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea”, manifestó el General Gustavo Arza.

En lo que respecta al Comando Logístico, son 400 los inscriptos, un número superior al año anterior. En cuanto a la presencia de las mujeres, el General señaló que nuevamente, este año van a tener mayor cantidad de mujeres dentro del Cimefor.

Seguido mencionó: “El año pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó una orden general en la cual habilitaba la participación de las mujeres en el Cimefor. Esta va a ser la segunda oportunidad y una vez más se vienen con todo las mujeres, pues prácticamente son el doble que los hombres en asistencia”.

A partir de la fecha son seis semanas de instrucciones, los cuales estarían culminando en la quincena del mes de febrero. Durante ese tiempo, aparte de las instrucciones militares, los cimeforistas tendrán una formación integral.