Crisis en el Hospital de Calle’i: denuncian “calvario” por falta de médicos y medicamentos

Pacientes que acuden al Hospital General de San Lorenzo (Calle´i) denunciaron deficiencias en el servicio médico y falta de medicamentos, mientras que médicos que prestan atención en el área de Urgencia critican la falta de especialistas, derivando esto en una atención deficiente.

Para los usuarios, conseguir una cita médica es una odisea que comienza en la madrugada. Las quejas apuntan a un sistema inoperante por la escasez de turnos, principalmente. “Venimos desde la madrugada a mendigar turnos que a veces ya no alcanzan”, relató un paciente cansado de la espera.

A la falta de turnos se suma la carencia de insumos esenciales. Según los testimonios, los pacientes deben costear de su propio bolsillo materiales básicos, como hilos de sutura, para intervenciones de urgencia.

Médicos en alerta: sin traumatólogos en urgencias

Un grupo de médicos, que solicitó el anonimato por temor a represalias, denunció una irregular situación en el área de emergencias: el retiro de todos los traumatólogos de la guardia.

“Nos obligan a atender pacientes que escapan de nuestra especialidad. Aguantamos quejas y hasta agresiones de gente que viene con fracturas y no encuentra a un especialista”, afirmaron los denunciantes.

Asimismo, señalaron irregularidades en la contratación de personal tras la reducción de la carga horaria, afirmando además que se dieron casos de nepotismo y politización de cargos en lugar de priorizar al personal antiguo de la institución.

La respuesta oficial: “No somos un centro de trauma”

La doctora Sofía Ramos, directora del Hospital de Calle’i, salió al paso de las críticas y justificó la ausencia de especialistas en la urgencia citando limitaciones presupuestarias y organizativas.

Sobre Traumatología, Ramos explicó que, debido a la reducción de carga horaria a 12 horas, los cinco traumatólogos disponibles en el hospital fueron trasladados a consultorios, donde hay mayor demanda. “No tengo la cantidad de contratos necesarios para cubrir los siete días de la semana en urgencias. Además, no somos un centro de trauma”, aclaró.

La directora fue tajante al señalar que cualquier médico está capacitado para medicar y calmar el dolor de un paciente traumatizado antes de derivarlo. “Muchos colegas son haraganes, no quieren atender”, sentenció.

En relación a las quejas por medicamentos e insumos, la doctora Ramos reconoció faltantes de stock, pero aclaró que se trata de un problema de distribución a nivel central, es decir, que depende del Ministerio de Salud. Aseguró que cuentan con “una de las farmacias mejor abastecidas” y que, a menudo, los pacientes rechazan fármacos que son similares a los que requieren o exigen drogas que no figuran en el listado básico.

Respecto a los nuevos contratos, la directora del Hospital de San Lorenzo negó irregularidades, afirmando que de los 300 profesionales que actualmente tiene del hospital, durante su gestión solo incorporó a 19 médicos, priorizando a los residentes formados en ese servicio.