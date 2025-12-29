Peña afirma que ya supera en obras al gobierno anterior, pero que “no vino a competir”

El presidente Santiago Peña encabezó este lunes el acto de entrega de la última tanda de ambulancias destinadas al sistema de salud pública. En su discurso, el mandatario destacó las inversiones realizadas durante su administración, pese a las múltiples críticas que se vienen realizando desde el sector médico.

“En estos dos años y medio ya podríamos decir: ya estamos satisfechos, ya hicimos más que el gobierno anterior”, expresó Peña. Rápidamente agregó: “Esa es la realidad, le soy muy honesto. No hay un mérito ni contra el anterior, ni contra el anterior al anterior. Lo que nosotros estamos compitiendo es contra nosotros mismos”.

Durante su intervención, Peña además defendió además la estrategia de descentralización del Estado. “Yo me jactó de esto y lo hago con mucha honra, pese a la crítica, pero yo soy el Presidente de la República que más ha apoyado la descentralización en el Paraguay. Hago esto como una decisión técnica y política”, declaró y fue aplaudido por sus seguidores presentes en el acto.

“El Paraguay no se puede gobernar desde Asunción. Es materialmente imposible”, remarcó, al afirmar que la distribución de ambulancias llegó a los 264 distritos, “indistintamente del color político”.

“Paraguay crece, pero los servicios públicos siguen corriendo atrás”

En otra parte de su mensaje, el mandatario reconoció que el país atraviesa un escenario complejo en el plano social, pese a su expansión económica. “Hoy el Paraguay es el país que más crece en América Latina”, sostuvo.

Mencionó nuevamente la obtención del grado de inversión y la atracción de capital extranjero. Sin embargo, admitió que el sistema de salud arrastra problemas de décadas. “Nunca pudimos alcanzar a las necesidades. El crecimiento poblacional nos fue ganando. El desarrollo urbanístico, la migración del campo a la ciudad nos fue ganando y siempre vinimos corriendo desde atrás”, planteó.

En ese sentido, defendió la decisión de intervenir áreas críticas mediante decretos y reformas administrativas, e insistió en que la responsabilidad del Estado sobre los bienes públicos es indelegable. “Puede haber hospitales privados, pero la salud pública es responsabilidad del Estado. Lo mismo ocurre con la educación y la seguridad”, remarcó.

Peña sobre viviendas: “ya podríamos cerrar el ministerio”

El mandatario también puso como ejemplo el área de vivienda, al señalar que su gestión ya completó 42.000 soluciones habitacionales, frente a las 37.000 registradas en cinco años del gobierno anterior.

“Perfectamente, podríamos cerrar el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, porque ya hicimos más, pero nosotros no vinimos para competir contra el gobierno anterior. Esa es la realidad, le soy muy honesto. O sea, no hay un mérito ni contra el anterior, ni contra el anterior al anterior. Lo que nosotros estamos compitiendo es contra nosotros mismos, insistió.

El acto contó con la presencia de gobernadores, intendentes, diputados y senadores, a quienes el presidente agradeció el acompañamiento.

“Muchas veces somos agredidos, cuestionados, incomprendidos y muchas veces por las malas acciones de una persona, toda la clase política tiene que cargar, pero al final del día, si hoy estamos acá es porque la clase política también se baja a la cancha, está en el campo de juego porque está dispuesto. Y tenemos que tratar de combinar cada vez mejor la responsabilidad de la clase política con la responsabilidad de los técnicos, de quienes tienen que implementar las políticas públicas y que sean estas las más acertadas", sentenció hacia el final de su discurso.