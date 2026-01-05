San Ber: locales nocturnos se “dispersaron” por prohibición de operar en Anfiteatro, lamentan

La “ciudad veraniega”, San Bernardino, se encuentra en conflicto por la decisión de la Municipalidad, administrada por el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR, Partido Colorado) de no autorizar el funcionamiento de locales nocturnos en el predio del Anfiteatro “José Asunción Flores”, lo que llevó a que la “movida nocturna” se traslade a otras zonas de la ciudad, entre ellas áreas residenciales cuyos vecinos han comenzado a levantarse en protesta e incluso han amenazado con acciones judiciales.

El intendente Ruiz Díaz justificó la exclusión de las discotecas del Anfiteatro señalando que en 2023 se acordó con los locales nocturnos que el permiso para operar en el lugar sería válido únicamente por dos años, tras lo cual debían trasladarse a una “zona mixta”.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Marilín Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, afirmó que el intendente Ruiz Díaz dijo públicamente que no tendría problemas con firmar los contratos con las discotecas “si el número uno autorizaba”, en aparente referencia al presidente de la República, Santiago Peña, a pesar de que los intendentes tienen autonomía y no responden al Poder Ejecutivo.

Como eso finalmente no ocurrió y el permiso para operar en la zona del Anfiteatro no fue renovado, los locales nocturnos se dispersaron “a donde encontraban terrenos disponibles”, señaló.

“Los boliches están dispersos por toda la ciudad, y San Ber no es muy grande”, dijo. Ahora se levantan los vecinos. Les molesta el ruido, la cantidad de autos estacionados, ese tipo de cosas no se tuvieron en cuenta desde la Municipalidad y con el intendente es imposible hablar”.

“San Ber es la ciudad del verano”

Caballero lamentó lo que percibe como una falta de “seguridad jurídica” para los empresarios que buscan invertir en la movida nocturna de San Bernardino.

Añadió que existen rumores que insinúan que la negativa de renovar el permiso para que los locales nocturnos operen en el Anfiteatro se debe a que hay proyectos inmobiliarios planeados en la zona.

Caballero insistió en que es necesario que los empresarios puedan sentarse en una mesa de trabajo con el intendente y su Junta Municipal y “hacer una proyección de a dónde se muda la movida nocturna”.

“San Ber es la ciudad del verano, tiene que haber una movida para que la gente se divierta, no podés tenerles tan lejos a todos”, subrayó.