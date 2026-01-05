San Bernardino: discotecas en barrios residenciales desatan caos vial y exponen falencias sanitarias

La instalación y funcionamiento de las discotecas en sectores habitacionales provocaron un caos total en el tránsito, con largas filas de vehículos desde la entrada a la ciudad. La congestión se extendió sobre la avenida Guillermo Naumann, así como en los accesos por las calles Mbocayá y Wenceslao López, donde la circulación se volvió prácticamente imposible durante varias horas.

La falta de un plan de ordenamiento vial agravó aún más el escenario en una zona no preparada para eventos de gran convocatoria como el barrio Jardín.

Durante la jornada del domingo se evidenció la ausencia de un control policial efectivo y el escaso acompañamiento de los agentes de tránsito, situación que derivó en estacionamientos irregulares, bloqueo de calles y riesgos constantes para peatones y conductores.

Para conocer la postura de la Policía Nacional, se intentó contactar con el jefe de la Comisaría local, Milciades León, y no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación. Este medio permanece abierto a recibir su versión de los hechos.

Capacidad de respuesta sanitaria

Otro punto que generó preocupación fue la capacidad de respuesta del sistema de salud local. Camila González, una pobladora de San Ber, señaló que solo habría un chofer disponible para ambulancias, lo que preocupa a la ciudadanía ante eventuales emergencias durante la temporada alta.

Sin embargo, al ser consultada sobre esta situación, la directora del Centro de Salud de San Bernardino, Gisella Busam, aclaró que actualmente cuentan con cuatro choferes que trabajan de forma rotativa. Indicó además que, durante el último fin de semana, el centro asistencial atendió a 302 pacientes, registrándose cuatro accidentados leves y un óbito por electrocución, correspondiente a un hombre de 62 años, oriundo del barrio Barcequillo de San Lorenzo.

En cuanto a los recursos disponibles, Busam detalló que el Centro de Salud dispone de dos ambulancias operativas del Ministerio de Salud, ambas de soporte básico: una propia y otra recibida en agosto de 2025. A esto se suma el refuerzo del Ministerio a través del SEME, que aporta dos ambulancias adicionales, ubicadas estratégicamente en la Unidad de Salud Familiar de Heriberta Matiauda y en la Unidad de Salud de la ruta de Pirayu’i.

En total, cuatro ambulancias forman parte del operativo verano.

Pese a estas aclaraciones, los residentes cuestionan que se autoricen este tipo de actividades en barrios residenciales como Jardín, la zona del Country y Pirayu’i sin una planificación integral, controles estrictos y una evaluación previa del impacto en la calidad de vida, la seguridad vial y la salud pública.

La falta de orden, control y previsión vuelve a instalar el debate sobre el modelo de habilitación de discotecas en San Bernardino, especialmente cuando estas se instalan en lugares que no están preparados para soportar semejante impacto durante la temporada alta.

