Caacupé expedirá registros con código QR desde marzo y otras comunas seguirán con el sistema viejo

Sobre el tema, la intendenta de Nueva Colombia, Lida Escobar (PLRA), señaló que existe la posibilidad de que el nuevo sistema se implemente en el municipio hacia finales de este mes, aunque aclaró que aún no hay una fecha confirmada.

Por su parte, el intendente de Caraguatay, Nery Brítez (PLRA), indicó que la implementación del código QR en su zona generó cierta confusión y explicó que su utilización se dará una vez que se habiliten nuevos lotes y las municipalidades dispongan de los carnets preimpresos con el nuevo diseño.

Sin embargo, en las demás ciudades del departamento de Cordillera la situación es distinta. Jefes comunales coincidieron en señalar que, por ahora, continúan utilizando el sistema anterior para la expedición de registros y que realizarán las averiguaciones correspondientes, ya que aún desconocen desde cuándo deberán comenzar a implementar la nueva modalidad.

Sistema QR

El nuevo sistema de habilitaciones y licencias de conducir establece que los conductores solo deberán acudir a la municipalidad cada cinco años para la renovación del documento.

En los años intermedios, la revalidación será anual y se realizará mediante pagos bancarios, sin necesidad de trámites presenciales.

La implementación del sistema será gradual, por lo que no todas las municipalidades del país se sumarán al mismo tiempo.

Con la entrada en vigencia del nuevo mecanismo, el pago anual quedará registrado en el sistema y esta información podrá ser visualizada a través del código QR de la licencia durante los controles de tránsito.

Requisitos para la renovación de la licencia

Para la renovación los conductores deberán presentar:

Solicitud de licencia con declaración jurada

Certificado de antecedentes de tránsito

Examen psicotécnico

Documentos personales

Curso o certificación en primeros auxilios

En los casos en que el conductor haya cometido infracciones graves, se volverá a exigir el examen teórico y práctico, el cual podrá realizarse a través de una autoescuela habilitada.

Revalidación anual: trámite simplificado

Para la revalidación anual, el único requisito será el certificado de antecedentes de tránsito, y el pago podrá efectuarse directamente en entidades bancarias, sin necesidad de acudir a la municipalidad.

Asimismo, el nuevo sistema incorpora un régimen de puntos, mediante el cual cada conductor contará con 12 puntos. En caso de perderlos por infracciones de tránsito, se podrá aplicar la suspensión de la licencia por un periodo que va de seis meses hasta dos años.

Con esta nueva modalidad, las autoridades buscan agilizar los trámites y evitar las largas filas que cada año se registran en las comunas del país durante el periodo de habilitación de conductores.