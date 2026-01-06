Cirugías cardíacas pediátricas: dos niños murieron en medio de la falta de insumos

El doctor Jorge Carolín recordó que a finales del 2025 sufrieron una grave crisis de insumos para cirugías cardíacas pediátricas en el Hospital de Clínicas. Se acumularon 75 pacientes en lista de espera, de los cuales 15 casos eran de extrema urgencia, debido al riesgo de vida por la complejidad de las patologías.

Según detalló, la Fundación Corazoncito —que sostiene parte de las cirugías— recibió una transferencia correspondiente al segundo trimestre de 2025, lo que permitió pagar deudas con proveedores, pero no alcanzar los recursos necesarios para la compra de insumos médicos. Ante esa situación, se recurrió a colectas solidarias.

“Gracias a la solidaridad de la gente se juntó en total 850 millones de guaraníes, ya sea en dinero en efectivo, que se depositó en la cuenta de la Fundación San Blas, y también en la compra directa de insumos”, señaló el médico.

Niños murieron por retrasos en las cirugías

Con esos recursos, el equipo médico logró intervenir quirúrgicamente a la mayoría de los casos urgentes. “De los 15 pacientes, hemos operado 12 ya”, indicó.

Dos cirugías tuvieron que postergarse debido a cuadros respiratorios, mientras que los restantes pacientes continúan en seguimiento.

El médico confirmó además el fallecimiento de dos niños durante el proceso. “Un niño falleció en espera de cirugía por un cuadro respiratorio del que no pudo salir. Otro falleció en cirugía”, confirmó.

Sin embargo, resaltó que cerca de una docena de pacientes ya fueron operados con muy buen resultado, de los cuales diez ya se encuentran de alta en sus hogares, y uno permanece internado, pero fuera de peligro.

Con respecto a los fallecidos, comentó que uno de los casos más delicados fue el de un bebé con síndrome de Down, menor de un año, quien falleció antes de la cirugía. Carolín explicó que estos niños presentan mayor riesgo. “Son muy predispuestos a las infecciones pulmonares y más todavía con problemas cardíacos congénitos”, detalló.

Falta de insumos

Carolín recordó que el Hospital de Clínicas funciona como centro de referencia nacional, por lo que reciben pacientes tanto de la capital como del interior. “Por eso es importante tener reserva de insumos para dar solución inmediata a estos casos”, subrayó.

Indicó que, si bien el hospital cuenta con camas y profesionales capacitados, el principal obstáculo fue la falta de insumos durante diciembre.

Indicó que muchas veces se topan con esos problemas en el ejercicio de la profesión y ven a niños agravarse pese a que podrían ser salvados. “Es lo que pasamos frecuentemente... uno sabe lo que tiene que hacer, pero no se puede, por ‘a’ o ‘b’ motivo no se puede. Nos sentimos un poco maniatados porque muchas veces se puede dar solución rápida, pero por varias razones no se puede”, lamentó.

Destacó que ni siquiera tendrían que existir las fundaciones para cubrir estas falencias, pero hoy son la única salvación. “Las cardiopatías cuestan muchísimo dinero, solamente con ayuda gubernamental se podrían dar solución”, señaló.

Setenta niños esperan cirugía

Gracias a las donaciones, el servicio cuenta actualmente con recursos para sostener las cirugías por un tiempo limitado. “Estamos teniendo fondos como para aguantar unos dos o tres meses de casos”, explicó, aunque recordó que aún quedan cerca de 70 pacientes que deberán ser operados progresivamente.

El jefe de Cardiología señaló que la meta histórica del servicio es realizar alrededor de 100 cirugías por año, como se viene haciendo desde hace dos décadas. “Ojalá que se normalice la transferencia (económica del Gobierno) en este comienzo de año, para tener más recursos”, expresó.

Finalmente, Carolín agradeció el apoyo ciudadano, que permitió dar una oportunidad de vida a niños con cardiopatías congénitas.