“Préstamos y polladas”: el calvario por falta de medicinas en Clínicas

Pacientes del Hospital de Clínicas denunciaron que deben comprar desde guantes e hilos quirúrgicos hasta medicamentos de elevado costo para tratamientos esenciales, debido a la carencia en el establecimiento de salud que depende a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

Los afectados aseguraron a ABC TV que afrontar un procedimiento quirúrgico en el Hospital de Clínicas se ha convertido en un “verdadero calvario”, obligando a las familias a endeudarse o a organizar actividades solidarias para cubrir los gastos.

Mientras los pacientes padecen las carencias, la Contraloría General de la República (CGR) reveló esta semana, una pérdida millonaria de G. 2.207 millones en medicamentos vencidos.

Testimonios desgarradores: endeudamiento y desesperación

Roger Villalba, cuyo hijo fue operado a corazón abierto, relató la desesperación generada por la falta de recursos. “Ya no se está abasteciendo nada. Muchas cosas tuvimos que comprar, gastando unos G. 30 millones. Tuve que pedir ayuda a familiares y amigos, sacar un préstamo grande de G. 20 millones", contó.

Villalba indicó que la única forma de paliar la deuda es mediante “hamburgueseadas, polladas y todo lo que se pueda”.

El drama se repite en el área de Oncología. Jorge Rodríguez, quien cuida a su padre, destacó la calidad humana del personal médico, pero lamentó la carencia de fármacos. “Si no tenés para comprar, te morís” afirmó, detallando que su gasto por medicamentos asciende a unos G. 1.800.000 cada 15 días. “Hacemos vaquita entre todos los pacientes oncológicos”, sostuvo.

De cirugía cardíaca a la búsqueda de guantes

El desabastecimiento alcanza elementos críticos, según la denuncia que realizó Eduvigis Cano, quien mostró la larga lista de insumos que debe adquirir para la cirugía cardíaca de su sobrina, una joven huérfana llegada desde Campo Nueve. En la lista figuran desde guantes y esparadrapo hasta un Aspirador K66 3cm, un insumo de alto valor.

“Estamos haciendo hamburgueseadas en mi barrio, los vecinos me están ayudando. Estamos juntando el dinero, porque sola no puedo”, lamentó.

Otra paciente en espera de internación para una craneoplastia en el área de Neurología, resumió la situación: “Se gasta mucho, porque se compra desde hilo quirúrgico. Si uno no tiene cómo comprar, no te van a hacer ningún procedimiento. Es complicado ser pobre y estar enfermo”.

El mensaje de los pacientes y sus familias a las autoridades nacionales es contundente: “Que se pongan las pilas y que ayuden. Ahora mismo hay dos o tres personas acá que no alcanzan ni para el pasaje, están desesperados”, expresó el familiar de un paciente. Otro fue más duro, sentenciando: “Son incompetentes, que renuncien”.