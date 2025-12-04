Hospital de Clínicas reemplazaría con su presupuesto aporte de Fundación “Corazoncito”

El senador Ignacio Iramain presentó ante la Cámara Alta un proyecto de declaración que insta al Gobierno de Santiago Peña a reponer de inmediato los fondos destinados a la Fundación “Corazoncito”, encargada de cardiocirugías por malformaciones congénitas en niños, niñas y adolescentes.

El documento advierte que, ante el desfinanciamiento, unos 15 menores podrían quedar sin las cirugías programadas para este mes.

La fundación recibió recursos hasta marzo de este año, pero la aplicación de la ley conocida como “antiONG” generó trabas para continuar solventando la compra de insumos y medicamentos.

Jorge Giubi, director general del Hospital de Clínicas, había explicado previamente que la normativa complicó la rendición de cuentas de numerosas organizaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PGN: instan a Santiago Peña a la inmediata reposición del dinero destinado a la Fundación “Corazoncito”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giubi admite falta de registros

En conversación con ABC Cardinal, Giubi confirmó que el Hospital de Clínicas no cuenta con un registro del aporte que realiza la Fundación “Corazoncito”. “Como director del hospital, no sé quién dirige la fundación. Nunca ellos se acercaron al hospital”, afirmó.

El médico reconoció que esta ausencia de registro es una situación que se replica con otras y aseguró que buscan implementar un sistema formal de trazabilidad.

“Ni siquiera tenemos un reporte como hospital de qué es lo que aporta la fundación. No tenemos ningún registro de ellos y es lo que pretendemos cambiar. Que ese presupuesto vaya al hospital y que maneje Cardiopediatría y que se haga a través de Contrataciones Públicas”, sostuvo.

Clínicas prevé cubrir insumos desde 2026

Ante la falta de recursos que enfrenta la fundación, Giubi explicó que el Hospital de Clínicas prevé destinar parte de su presupuesto para cubrir los insumos necesarios a partir del 2026.

“Yo pedí que cuantifiquen cuánto es la ayuda que da anualmente la fundación para poder llevar adelante esas cirugías y suplir ese déficit que la fundación ya no va a ayudar”, indicó.

El director recordó que el vínculo con la fundación surgió porque el hospital no contaba con recursos para adquirir productos de alta tecnología, por lo que “Corazoncito” pasó a proveer esos insumos.

Lea más: Preocupante recorte de presupuesto 2026 para hospitales públicos de referencia

Giubi agregó que están gestionando apoyo con hospitales pediátricos del sistema público para garantizar los procedimientos de los 15 pacientes que requieren intervención urgente.