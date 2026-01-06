Dakovo: Cámara ratifica prisión de militar requerida por Brasil

La revisión de la prisión preventiva que pesa contra la exjefa de División de Importación de la Dirección de Material Bélico, la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano, fue solicitada por la abogada Carolina Zelaya. La militar, detenida durante la Operación Dakovo, realizada el 5 de diciembre de 2023, es una de las diez personas reclamadas por la justicia brasileña, para su procesamiento por tráfico de armas.

La defensora argumentó que lo establecido en el Art. 236 del Código Procesal Penal, que establece la duración máxima de la prisión preventiva hasta dos años, entre otros cuestionamientos a la legalidad de la medida privativa de libertad.

Para juez, peligro de fuga está latente

El 23 de diciembre pasado, el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal rechazó la revisión de medidas y ratificó la prisión, decisión apelada por la defensa de la extraditable, sindicada con otras personas de proveer armas a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando da Capital (PCC).

Legal destacó que la extradición de Cuevas Galeano ya fue concedida por sentencia definitiva (SD) 14 de fecha 26 de julio de 2024 y confirmada en segunda instancia y que actualmente está en estudio una acción de inconstitucionalidad contra ambas resoluciones.

En consecuencia, a criterio del magistrado, una flexibilización de la medida cautelar podría comprometer seriamente la eficacia del fallo que hace lugar a la extradición, generando un riesgo concreto de incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y en definitiva la eventual frustración del procedimiento extradicional.

“En tal contexto, no resulta jurídicamente viable la adopción de una medida cautelar menos gravosa, que la prisión preventiva, toda vez que la misma devendría manifiestamente ineficaz para garantizar la sujeción de la requerida Josefina Cuevas Galeano al proceso extradicional”, explicó Legal.

Fiscal destacó necesidad de asegurar entrega de extraditable al Brasil

“Ello atendiendo al riesgo cierto de fuga, y a la necesidad de asegurar el cumplimiento de lo ya ordenado por el órgano jurisdiccional competente, lo peticionado por la defensa deviene improcedente, y más aún que las fianzas ofrecidas en la audiencia celebrada ya fueron materia de estudio en anteriores audiencias de revisiones resueltas por esta magistratura”, concluyó el juez.

El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer, en ocasión de contestar el traslado, solicitó el rechazo de la petición de la defensa. El representante del Ministerio Público destacó la necesidad de considerar el peligro de fuga, el carácter especialísimo del proceso y a la necesariedad de la sujeción de la extraditable, a los efectos de garantizar su entrega a las autoridades brasileñas.

Esta postura fue ratificada por los magistrados Bibiana Benítez, Jesús Riera y Paublino Escobar, miembros del Tribunal de Apelación de feria.

“Debe señalarse que la privación de libertad dispuesta en el marco de un procedimiento de extradición no se rige por los plazos previstos para la prisión preventiva en el proceso penal común, ya que no se trata de una medida cautelar vinculada a un eventual juzgamiento interno, sino de una medida de aseguramiento propia del trámite de extradición, establecida como cooperación judicial internacional y regido primordialmente por los tratados internacionales vigentes, conforme a lo dispuesto por el art. 137 de la Constitución Nacional, que reconoce la jerarquía supralegal a los tratados ratificados por la República”, explicó la primer opinante Benítez.

La Operación Dakovo

La operación Dakovo se desarrolló el martes 5 de diciembre de 2023 e involucró a 19 agentes fiscales, quienes junto a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná.

También fueron realizadas intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos.

Además de Josefina Cuevas, son requeridos por la Justicia del vecino la teniente de Navío Cinthia María Turro Braga, exasesora jurídica del Registro Nacional de Armas e hijastra del excomandante de las Fuerzas Militares Braulio Piris, María Mercedes Ocampos Centurión, Eliane Magalí Marengo Subeldía, Manuel Antonio Gómez, Ricardo Morra, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero Cáceres y Julio Cubas, estos dos últimos sindicados como “vendedores” de armas.

Otras seis personas detenidas durante el operativo de diciembre de 2023 fueron procesadas en nuestro país por tráfico de armas y otros delitos y actualmente cinco de ellos esperan juicio oral y público, debido a que Victorino Gómez Paredes falleció.

Las personas que afrontarán juicio oral y público son el comerciante Paulo César Fines Ventura, Gral. Arturo Javier González Ocampos, Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, Gral. Jorge Antonio Orué Roa y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, ex funcionario de la firma International Auto Supply SA (IAS).