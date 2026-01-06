“El criadazgo debe ser penado”, dice ministro de la Niñez

El criadazgo es un término que se utiliza para definir la práctica mediante la cual niños y adolescentes viven con familias extrañas y realizan actividades domésticas a cambio de techo, comida, ropa y, en algunos casos, educación, sin recibir remuneración alguna. Al respecto, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, lamentó que esta situación aún se de en nuestro país.

Asimismo, apuntó que nunca fue precisa la información sobre las cifras del criadazgo en Paraguay, ya que el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) no puede determinar un indicador específico sobre la presencia de un “criado” dentro de los hogares.

“Lastimosamente, todavía contamos con esta mala práctica, el año pasado estuvimos trabajando, apoyando propuesta legislativa para que pueda penalizarse el criadazgo. Debe ser legislado, debe ser penado; es una explotación laboral infantil grave", acotó.

Asimismo, aseguró que se mantienen conversaciones con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana para una legislación al respecto, ya que Paraguay “es uno de los pocos países que tiene esa figura como algo arraigado, lastimosamente”.

Niños en pobreza

En lo que refiere a los niños y adolescentes -de 0 a 17 años-, el funcionario mencionó que serían unos 1.850.000 a lo largo de todo el país y aseguró que durante los últimos años, hubo una reducción en el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza.

“El 29,5% de la población de niños y adolescentes hoy se encuentran en situación de pobreza y un 6% en pobreza extrema. Son números que se fueron reduciendo con comparación a la cifra del 2022 y 2023 cuando el 38% de niños vivían en situación de pobreza”, detalló.

Al respecto, mencionó que serían unos 45.000 niños los que salieron de la situación de pobreza, según datos del INE.

Finalmente, precisó que existe un 95,4% de la población de edad escolar que está escolarizada y también se registraría un 17% menos en cuanto a la deserción escolar, aunque estos son “números rápidos”.

