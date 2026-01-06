Los Reyes y una campaña para visibilizar el criadazgo en Paraguay, que afecta a 47.000 niñas y niños

Cada 6 de enero se celebra en el país el Día de los Reyes Magos, una tradición marcada por la entrega de regalos a niñas, niños y adolescentes, quienes celebran con algarabía estas fechas, haciendo gala de sus nuevos obsequios.

Organizaciones de la sociedad civil, recuerdan que esta fecha también contrasta con la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes que siguen expuestos al criadazgo, una práctica naturalizada en Paraguay, pero que vulnera sus derechos y limita su desarrollo.

Buscando visibilizar esta situación, las organizaciones realizaron ayer una activación simbólica sobre la avenida Eusebio Ayala, en la entrada del Mercado 4, donde justamente cientos de familias se conglomeran buscando los regalos de Reyes.

La activación consistió en la promoción de juguetes, con cajas que contienen objetos asociados a la vida de una niña, niño o adolescente en situación de criadazgo.

Mensaje contra el criadazgo

Los objetos asociados a la vida en situación de criadazgo eran básicamente kits de cocina, de limpieza y planchas.

“La estética imita la caja de un juguete infantil, pero la descripción habla de silencio, jornadas extensas, desarraigo, daños físicos y emocionales, sin acceso garantizado a educación, salud, protección o recreación”, indicaron desde las organizaciones.

Marta Benítez, directora de Global Infancia, apuntó que “la idea fue generar una pausa en medio de este día caracterizado por brindar regalos, para reflexionar sobre las infancias que hoy no están jugando ni celebrando. Porque mientras algunas niñas y niños reciben regalos, otros siguen trabajando en casas ajenas, lejos de sus familias”.

Según la última Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (2011), al menos 47.000 niñas, niños y adolescentes estaban en situación de criadazgo en Paraguay. Hoy no existen datos actualizados, lo que dificulta una intervención efectiva desde las políticas públicas.

Proyecto

Esta acción forma parte del proyecto Mombyry che tapyigui: Abordaje integral del criadazgo, impulsado por Global Infancia, Enfoque Niñez, Fundación Buen Pastor y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), financiado por la Unión Europea, explicaron los organizadores.

El objetivo del proyecto es contribuir a la erradicación del criadazgo a través de la sensibilización a la ciudadanía, la generación de información y el fortalecimiento de las políticas públicas.